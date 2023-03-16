Якщо ви полюбляєте курочку з пікантними нотками – тоді цей оригінальний португальський рецепт саме для вас. Якщо ви приготуєте соус та підготуєте курочку заздалегідь, то час приготування страви складе лише 30 хвилин.

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Рецепт курочки з соусом пірі-пірі

Час: до 1 години

Порцій: 4

Інгредієнти: – курка розміром понад 1 кілограм, нарізана меншими шматками;

– сіль та перець до смаку;

– 6 свіжих перців чилі;

– 1 столова ложка грубо нарізаного часнику;

– 1/2 чайної ложки орегано;

– 1/2 столової ложки паприки;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 50 мілілітрів червоного винного оцту.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів, викладаємо чилі на деко та запікаємо 10 хвилин.

Даємо перцю охолонути та дрібно нарізаємо.

У каструлю кладемо перець чилі, часник, сіль, орегано, паприку, оливкову олію та оцет, тушкуємо 2 – 3 хвилини. Відставляємо суміш, щоб вистигла.

Збиваємо приготовану суміш до однорідного соусу в блендері або кухонному комбайні.

Курку кладемо у поліетиленовий пакет, покриваємо половиною соусу, закриваємо пакет та залишаємо його в холодильнику як мінімум на годину.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Обсмажуємо курку на пательні до золотистої скоринки, після чого перекладаємо на деко, поливаємо залишками соусу та запікаємо до готовності.

Подаємо до столу з гарніром або салатом.

Смачного!