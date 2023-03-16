Этот португальский рецепт завоевывает мир: как приготовить курочку с соусом пири-пири
Источник:ВВС Food
Запеченная сочная курочка с хрустящей корочкой – это удовольствие, от которого не откажется никто. Привычные рецепты могут надоедать, поэтому всегда следует обращать внимание на альтернативы.
Если вы любите курочку с пикантными нотками – тогда этот оригинальный португальский рецепт для вас. Если вы приготовите соус и подготовите заранее курочку, то время приготовления блюда составит всего 30 минут.
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Рецепт курочки с соусом пири-пири
Время: до 1 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– курица размером более 1 килограмма, нарезанная меньшими кусками;
– соль и перец по вкусу;
– 6 свежих перцев чили;
– 1 столовая ложка грубо нарезанного чеснока;
– 1/2 чайной ложки орегано;
– 1/2 столовой ложки паприки;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– 50 миллилитров красного винного уксуса.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем чили на противень и запекаем 10 минут.
- Даем перцу остыть и мелко нарезаем.
- В кастрюлю кладем перец чили, чеснок, соль, орегано, паприку, оливковое масло и уксус, тушим 2 – 3 минуты. Отставляем смесь, чтобы остыла.
- Взбиваем приготовленную смесь до однородного соуса в блендере или кухонном комбайне.
- Курицу кладем в полиэтиленовый пакет, покрываем половиной соуса, закрываем пакет и оставляем его в холодильнике как минимум на час.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Обжариваем курицу на сковороде до золотистой корочки, после чего перекладываем на противень, поливаем остатками соуса и запекаем до готовности.
- Подаем к столу с гарниром или салатом.
Приятного аппетита!