О пользе овсянки на завтрак сказано уже так много, что этот вариант для первого приема пищи для многих уже стал правилом. Эту кашу можно сочетать с любыми ингредиентами, а легкость ее приготовления может стать настоящей спасательной палочкой для тех, кто не любит стоять у плиты.

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Рецепт овсянки с арахисовым маслом

Время: 15 минут

Порций: 4

Прекрасное начало дня / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 160 грамм овсяных хлопьев;
  • 250 миллилитров яблочного сока;
  • 600 миллилитров воды;
  • 2 столовые ложки арахисового масла;
  • 2 груши;
  • 2 чайные ложки лимонного сока;
  • 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

  1. Наливаем в кастрюлю сок и воду, добавляем хлопья и арахисовое масло. Варим на медленном огне, пока хлопья не будут готовы.
  2. Груши режем пополам, удаляем семена, сбрызгиваем лимонным соком и жарим на сковороде по 30 секунд с каждой стороны.
  3. Добавляем на сковороду мед и жарим еще 2 минуты.
  4. Выкладываем овсянку в тарелку и украшаем грушей, можно также посыпать кунжутом или маком.

Приятного аппетита!