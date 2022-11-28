Про користь вівсянки на сніданок сказано вже так багато, що цей варіант для першого прийому їжі для багатьох вже став правилом. Цю кашу можна поєднувати з будь-якими інгредієнтами, а легкість її приготування може стати справжньою рятівною паличкою для тих, хто не надто полюбляє стояти біля плити.

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Рецепт вівсянки з арахісовим маслом

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Чудовий початок дня / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

160 грамів вівсяних пластівців;

250 мілілітрів яблучного соку;

600 мілілітрів води;

2 столові ложки арахісового масла;

2 груші;

2 чайні ложки лимонного соку;

1 столова ложка меду.

Приготування:

Наливаємо у каструлю сік та воду, додаємо пластівці та арахісове масло. Варимо на повільному вогні, поки пластівці не будуть готові. Груші ріжемо навпіл, видаляємо насіння, збризкуємо лимонним соком та смажимо на пательні по 30 секунд з кожного боку. Додаємо на сковорідку мед та карамелізуємо 2 хвилини. Викладаємо вівсянку у тарілку та прикрашаємо грушею, можна також посипати кунжутом або маком.

Смачного!