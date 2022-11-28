Про користь вівсянки на сніданок сказано вже так багато, що цей варіант для першого прийому їжі для багатьох вже став правилом. Цю кашу можна поєднувати з будь-якими інгредієнтами, а легкість її приготування може стати справжньою рятівною паличкою для тих, хто не надто полюбляє стояти біля плити.
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Рецепт вівсянки з арахісовим маслом
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Чудовий початок дня / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 160 грамів вівсяних пластівців;
- 250 мілілітрів яблучного соку;
- 600 мілілітрів води;
- 2 столові ложки арахісового масла;
- 2 груші;
- 2 чайні ложки лимонного соку;
- 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Наливаємо у каструлю сік та воду, додаємо пластівці та арахісове масло. Варимо на повільному вогні, поки пластівці не будуть готові.
- Груші ріжемо навпіл, видаляємо насіння, збризкуємо лимонним соком та смажимо на пательні по 30 секунд з кожного боку.
- Додаємо на сковорідку мед та карамелізуємо 2 хвилини.
- Викладаємо вівсянку у тарілку та прикрашаємо грушею, можна також посипати кунжутом або маком.
Смачного!