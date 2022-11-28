Идеальный завтрак: рецепт овсянки с арахисовым маслом и грушей
28 ноября 2022 , 18:15Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Завтрак – очень важный прием пищи, который заряжает энергией на весь день. Одна из лучших опций – овсянка, которая гарантирует сытость на длительное время и обеспечит силами для работы.
О пользе овсянки на завтрак сказано уже так много, что этот вариант для первого приема пищи для многих уже стал правилом. Эту кашу можно сочетать с любыми ингредиентами, а легкость ее приготовления может стать настоящей спасательной палочкой для тех, кто не любит стоять у плиты.
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Рецепт овсянки с арахисовым маслом
Время: 15 минут
Порций: 4
Прекрасное начало дня / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 160 грамм овсяных хлопьев;
- 250 миллилитров яблочного сока;
- 600 миллилитров воды;
- 2 столовые ложки арахисового масла;
- 2 груши;
- 2 чайные ложки лимонного сока;
- 1 столовая ложка меда.
Приготовление:
- Наливаем в кастрюлю сок и воду, добавляем хлопья и арахисовое масло. Варим на медленном огне, пока хлопья не будут готовы.
- Груши режем пополам, удаляем семена, сбрызгиваем лимонным соком и жарим на сковороде по 30 секунд с каждой стороны.
- Добавляем на сковороду мед и жарим еще 2 минуты.
- Выкладываем овсянку в тарелку и украшаем грушей, можно также посыпать кунжутом или маком.
Приятного аппетита!