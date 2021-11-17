Оригинальный хлеб с домашней пастой песто и чесноком: такого вы еще не пробовали

Что может быть лучше кусочка свежего хлеба? А если он еще испечен собственноручно и с чесноком и песто – это объедение. Давайте готовить вместе!

Если вы думаете, что испечь самостоятельно домашний хлеб сложно, украинский блогер Яна Станишевская готова доказать вам, что это не так. Воспользуйтесь рецептом ароматного хлеба с пастой песто и чесноком и убедитесь в этом сами.

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Домашняя сдоба всегда метко сочеталась с чесноком. Мы предлагаем вам добавить еще пасту песто (рецепт тоже уже ждет на вас) – это вкусно, сытно и оригинально.

Рецепт домашнего хлеба с песто и чесноком

Время: 60 минут

Порции: 2 – 4

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте теплое молоко, дрожжи и сахар. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте на 5 минут "отдохнуть". Добавьте к опаре муку, масло и соль. Замесите эластичное тесто. Оставьте его под слоем пищевой пленки на часок, чтобы оно подросло. Пока тесто подрастает, приготовьте пасту песто. Перебейте все ингредиенты для пасты в блендере до однородной массы. Раскатайте тесто в тонкий слой прямоугольником.

– 300 граммов муки;– 7 граммов сухих дрожжей;– 30 миллилитров оливкового масла;– щепотка соли;– 1 столовая ложка сахара;– 160 миллилитров теплого молока.– 2 пучка свежего базилика;– 100 граммов пармезана;– 50 граммов кедровых орехов;– 2 зубчика чеснока;– 50 – 70 миллилитров оливкового масла.

Хлеб с песто и чесноком / Фото со страницы Яны Станишевской

Щедро смажьте пастой песто и сверните рулетом. Разрежьте его вдоль на две части и закрутите косичкой или восьмеркой. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб в течение 40 – 45 минут. Достаньте готовый ароматный хлеб и немного его охладите. Нарежьте кусочками и смакуйте восхитительным вкусом домашней сдобы. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Итак, на повестке дня хлебушек с песто и чесноком. Толи мы были очень голодные, но вчера мы умяли его в один присест с Витей, даже без никаких дополнений.

Ингредиенты теста: мука 300 гр, 7 гр сухих дрожжей, 30 мл оливкового масла, чуть соли, 1 ст ложка сахара и 160 мл теплого молока.

Ингредиенты песто: 2 больших пучка базилика, 100 грн пармезана (да-да мы делаем домашнее и для себя не жалеем ) 50 гр кедровых орехов, 2 зубчика чеснока и 50-70 мл оливкового масла).

Начинаем с теста. Делаем опару (молоко+дрожжи+сахар) и на 5 мин даем ей забродить. Далее добавляем муку, масло и соль и вымешиваем тесто. Оставляем его на час подниматься.

По прошествии времени, раскатываем тесто пластом (прямоугольником), смазываем щедро песто и сворачиваем рулоном. Разрезаем рулон вдоль на 2 части и закручиваем косичку. Я же завернула восьмеркой еще после косичку, просто так захотелось.

Выпекать при 180*С в обычной духовке минут 40-45, а моей же panasonic, 20 мин на режиме конвекции и 7-8 минут еще на режиме healthy fry для супер хрустящей корочки )) Хлебушек готов.

Песто же делается еще проще, просто все ингредиенты в блендер и песто готово.

Кто думал, что домашний хлеб или сдоба – это сложно, ну вы поняли что нет.



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