Якщо ви думаєте, що випекти власноруч домашній хліб складно, українська блогерка Яна Станішевська готова довести вам, що це не так. Скористайтеся рецептом ароматного хліба з пастою песто та часником і переконайтеся в цьому самі.
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Домашня здоба завжди влучно поєднувалася з часничком. Ми пропонуємо вам додати ще пасти песто (рецепт теж вже чекає на вас) – це смачно, ситно та оригінально.
Рецепт домашнього хліба з песто та часником
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте тепле молоко, дріжджі та цукор. Накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 5 хвилин "відпочити".
- Додайте до опари борошно, олію та сіль. Замісіть еластичне тісто.
- Залишіть його під шаром харчової плівки на годинку, щоб воно підросло.
- Доки тісто підростає, приготуємо пасту песто. Перебийте всі інгредієнти для пасти в блендері до однорідної маси.
- Розкачайте тісто в тонкий шар прямокутником.
Хліб з песто і часником / Фото зі сторінки Яни Станішевської
- Щедро змастіть пастою песто та скрутіть рулетом.
- Розріжте його повздовж на дві частини та закрутіть косичкою або вісімкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте хліб протягом 40 – 45 хвилин.
- Дістаньте готовий ароматний хліб та трішки його охолодіть. Наріжте шматочками та смакуйте чудовим смаком домашньої здоби. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Итак, на повестке дня хлебушек с песто и чесноком. Толи мы были ооочень голодные, но вчера мы умяли его в один присест с Витей, даже без никаких дополнений.
Ингредиенты теста: мука 300 гр, 7 гр сухих дрожжей, 30 мл масла оливкового, чуть соли, 1 ст ложка сахара и 160 мл тёплого молока.
Ингредиенты песто: 2 пучка больших базилика , 100 грн пармезана (да-да мы делаем домашнее и для себя не жалеем ) 50 гр кедровых орехов, 2 зубчика чеснока и 50-70 мл оливкового масла).
Начинаем с теста . Делаем опару (молоко+дрожжи+сахар) и на 5 мин даём ей забродить. Далее добавляем муку , масло и соль и вымешиваем тесто. Оставляем его на час подниматься .
По прошествии времени , раскатываем тесто пластом (прямоугольником), смазываем щедро песто и сворачиваем рулоном. Разрезаем рулон вдоль на 2 части и закручиваем косичку. Я же завернула восьмёркой ещё после косичку, просто так захотелось.
Выпекать при 180*С в обычной духовке минут 40-45, а моей же panasonic, 20 мин на в режиме конвекции и 7-8 минут ещё на режиме healthy fry для супер хрустящей корочки )) Хлебушек готов.
Песто же делается ещё проще , просто все ингредиенты в блендер и песто готово.
Кто думал, что домашний хлеб или сдоба -это сложно, ну вы поняли что нет.
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