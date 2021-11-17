Якщо ви думаєте, що випекти власноруч домашній хліб складно, українська блогерка Яна Станішевська готова довести вам, що це не так. Скористайтеся рецептом ароматного хліба з пастою песто та часником і переконайтеся в цьому самі.

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Домашня здоба завжди влучно поєднувалася з часничком. Ми пропонуємо вам додати ще пасти песто (рецепт теж вже чекає на вас) – це смачно, ситно та оригінально.

Рецепт домашнього хліба з песто та часником

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 160 мілілітрів теплого молока.

Для домашнього песто:

– 2 пучки свіжого базиліку;

– 100 грамів пармезану;

– 50 грамів кедрових горіхів;

– 2 зубчики часнику;

– 50 – 70 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте тепле молоко, дріжджі та цукор. Накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 5 хвилин "відпочити".

Додайте до опари борошно, олію та сіль. Замісіть еластичне тісто.

Залишіть його під шаром харчової плівки на годинку, щоб воно підросло.

Доки тісто підростає, приготуємо пасту песто. Перебийте всі інгредієнти для пасти в блендері до однорідної маси.

Розкачайте тісто в тонкий шар прямокутником.



Хліб з песто і часником / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Щедро змастіть пастою песто та скрутіть рулетом.

Розріжте його повздовж на дві частини та закрутіть косичкою або вісімкою.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте хліб протягом 40 – 45 хвилин.

Дістаньте готовий ароматний хліб та трішки його охолодіть. Наріжте шматочками та смакуйте чудовим смаком домашньої здоби. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Итак, на повестке дня хлебушек с песто и чесноком. Толи мы были ооочень голодные, но вчера мы умяли его в один присест с Витей, даже без никаких дополнений.

Ингредиенты теста: мука 300 гр, 7 гр сухих дрожжей, 30 мл масла оливкового, чуть соли, 1 ст ложка сахара и 160 мл тёплого молока.

Ингредиенты песто: 2 пучка больших базилика , 100 грн пармезана (да-да мы делаем домашнее и для себя не жалеем ) 50 гр кедровых орехов, 2 зубчика чеснока и 50-70 мл оливкового масла).

Начинаем с теста . Делаем опару (молоко+дрожжи+сахар) и на 5 мин даём ей забродить. Далее добавляем муку , масло и соль и вымешиваем тесто. Оставляем его на час подниматься .

По прошествии времени , раскатываем тесто пластом (прямоугольником), смазываем щедро песто и сворачиваем рулоном. Разрезаем рулон вдоль на 2 части и закручиваем косичку. Я же завернула восьмёркой ещё после косичку, просто так захотелось.

Выпекать при 180*С в обычной духовке минут 40-45, а моей же panasonic, 20 мин на в режиме конвекции и 7-8 минут ещё на режиме healthy fry для супер хрустящей корочки )) Хлебушек готов.

Песто же делается ещё проще , просто все ингредиенты в блендер и песто готово.

Кто думал, что домашний хлеб или сдоба -это сложно, ну вы поняли что нет.

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