Оригинальный пирог Зебра: вкусный рецепт домашней выпечки
19 сентября 2021 , 16:33Читати новину українською
Источник:Еда
Если вы решили полакомиться чем-нибудь сладеньким, но времени на приготовление мало – приготовьте этот пирог "Зебра". Он нежный на вкус и ароматный!
Пирог "Зебра" – яркий и оригинальный. Он быстрый и легкий в приготовлении, прекрасно подойдет для начинающих, так как не требует особых знаний в кулинарии.
Подавайте готовый сладкий пирог к кофе или чаю. Особенно пирог Зебра нравится детям.
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Рецепт пирога "Зебра"
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Пирог Зебра / Фото На обед
– 2 стакана сахара,
– 5 шт. куриных яиц;
– 200 г сливочного масла;
– 400 г сметаны
– 2 стакана муки;
– 2 ст. л. какао;
– 1 ч. л. гашеной соды.
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородной белой пены.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Добавьте в яичную смесь муку, соду и растопленное сливочное масло. Влейте сметану и перемешайте тесто до однородной консистенции. Можно воспользоваться миксером.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Разделите тесто на две равных части. В одну добавьте 2 столовых ложки муки, а в другую – какао.
- Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было по консистенции как густая сметана.
- В форму диаметром 26 – 28 сантиметров, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте в центр сначала светлое тесто, дальше темное. Чередуйте их, пока они не закончатся.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
- Если пирог не пропекся по центру, накройте его слоем фольги и выпекайте еще 10 – 15 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог нарежте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!