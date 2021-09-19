Оригинальный пирог Зебра: вкусный рецепт домашней выпечки

Если вы решили полакомиться чем-нибудь сладеньким, но времени на приготовление мало – приготовьте этот пирог "Зебра". Он нежный на вкус и ароматный!

Пирог "Зебра" – яркий и оригинальный. Он быстрый и легкий в приготовлении, прекрасно подойдет для начинающих, так как не требует особых знаний в кулинарии.

Подавайте готовый сладкий пирог к кофе или чаю. Особенно пирог Зебра нравится детям.

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Рецепт пирога "Зебра"

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Пирог Зебра / Фото На обед

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородной белой пены.

– 2 стакана сахара,– 5 шт. куриных яиц;– 200 г сливочного масла;– 400 г сметаны– 2 стакана муки;– 2 ст. л. какао;– 1 ч. л. гашеной соды.



Приготовление пирога / Фото Еда

Добавьте в яичную смесь муку, соду и растопленное сливочное масло. Влейте сметану и перемешайте тесто до однородной консистенции. Можно воспользоваться миксером.



Приготовление пирога / Фото Еда

Разделите тесто на две равных части. В одну добавьте 2 столовых ложки муки, а в другую – какао.

Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было по консистенции как густая сметана.

В форму диаметром 26 – 28 сантиметров, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте в центр сначала светлое тесто, дальше темное. Чередуйте их, пока они не закончатся.



Приготовление пирога / Фото Еда

Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Если пирог не пропекся по центру, накройте его слоем фольги и выпекайте еще 10 – 15 минут при температуре 180 градусов.