Пирог "Зебра" – яркий и оригинальный. Он быстрый и легкий в приготовлении, прекрасно подойдет для начинающих, так как не требует особых знаний в кулинарии.

Подавайте готовый сладкий пирог к кофе или чаю. Особенно пирог Зебра нравится детям.

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Рецепт пирога "Зебра"

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Пирог Зебра / Фото На обед

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородной белой пены.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Добавьте в яичную смесь муку, соду и растопленное сливочное масло. Влейте сметану и перемешайте тесто до однородной консистенции. Можно воспользоваться миксером.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Разделите тесто на две равных части. В одну добавьте 2 столовых ложки муки, а в другую – какао.
  1. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было по консистенции как густая сметана.
  1. В форму диаметром 26 – 28 сантиметров, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте в центр сначала светлое тесто, дальше темное. Чередуйте их, пока они не закончатся.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
  1. Если пирог не пропекся по центру, накройте его слоем фольги и выпекайте еще 10 – 15 минут при температуре 180 градусов.
  1. Готовый пирог нарежте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!