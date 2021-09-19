Пирог "Зебра" – яркий и оригинальный. Он быстрый и легкий в приготовлении, прекрасно подойдет для начинающих, так как не требует особых знаний в кулинарии.
Подавайте готовый сладкий пирог к кофе или чаю. Особенно пирог Зебра нравится детям.
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Рецепт пирога "Зебра"
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Пирог Зебра / Фото На обед
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородной белой пены.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Добавьте в яичную смесь муку, соду и растопленное сливочное масло. Влейте сметану и перемешайте тесто до однородной консистенции. Можно воспользоваться миксером.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Разделите тесто на две равных части. В одну добавьте 2 столовых ложки муки, а в другую – какао.
- Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно было по консистенции как густая сметана.
- В форму диаметром 26 – 28 сантиметров, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте в центр сначала светлое тесто, дальше темное. Чередуйте их, пока они не закончатся.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
- Если пирог не пропекся по центру, накройте его слоем фольги и выпекайте еще 10 – 15 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог нарежте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!