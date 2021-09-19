Пиріг "Зебра" – яскравий та оригінальний. Він швидкий та легкий у приготуванні, чудово підійде для початківців, адже не вимагає особливих знань в кулінарії.
Подавайте готовий солодкий пиріг до кави або чаю. Особливо пиріг Зебра подобається діткам.
Читайте також Вечеря за 30 хвилин: відкритий пиріг із грибами та куркою, паста в соусі болоньєзе та мусака
Рецепт пирога "Зебра"
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Пиріг Зебра / Фото На обід
Приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідної біли піни.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Додайте до яєчної суміші борошно, соду та розтоплене вершкове масло. Влийте сметану та перемішайте тісто до однорідної консистенції. Можна скористатися міксером.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну додайте 2 столові ложки борошна, а до іншої – какао.
- Ретельно перемішайте тісто, щоб воно було за консистенцією як густа сметана.
- У форму діаметром 26 – 28 сантиметрів, попередньо змащену вершковим маслом, вилийте в центр спочатку світле тісто, далі темне. Чергуйте їх доки воно не закінчиться.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Випікайте пиріг в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин.
- Якщо пиріг не пропікся по центру, накрийте його шаром фольги та випікайте ще 10 – 15 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готовий пиріг наріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!