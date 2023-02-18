Салаты на основе свеклы – это не только вкусно, но и полезно и диетично. Стоит добавить всего несколько ингредиентов, и мы получим полноценное блюдо, которым можно перекусить среди рабочего дня или на выходных.
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Рецепт салата из свеклы, феты и апельсинов
Время: 10 минут
Порций: 2
Вкусные блюда можно готовить быстро / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Свеклу нарезаем ломтиками. Апельсины чистим и нарезаем кубиками.
- На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем свеклу и апельсины.
- Сверху крошим фету, орехи и клюкву.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса.
- Заправляем салат и подаем на стол.
Приятного аппетита!