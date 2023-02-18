Салаты на основе свеклы – это не только вкусно, но и полезно и диетично. Стоит добавить всего несколько ингредиентов, и мы получим полноценное блюдо, которым можно перекусить среди рабочего дня или на выходных.

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Рецепт салата из свеклы, феты и апельсинов

Время: 10 минут

Порций: 2

Вкусные блюда можно готовить быстро / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты: – 300 грамм отварной или запеченной свеклы;

– 50 грамм руколы;

– 2 апельсина;

– 150 грамм феты;

– 2 грецких ореха;

– клюква (по желанию). Соус: – 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу нарезаем ломтиками. Апельсины чистим и нарезаем кубиками.

На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем свеклу и апельсины.

Сверху крошим фету, орехи и клюкву.

Смешиваем все ингредиенты для соуса.

Заправляем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!