Салаты на основе свеклы – это не только вкусно, но и полезно и диетично. Стоит добавить всего несколько ингредиентов, и мы получим полноценное блюдо, которым можно перекусить среди рабочего дня или на выходных.

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Рецепт салата из свеклы, феты и апельсинов

Время: 10 минут

Порций: 2

Вкусные блюда можно готовить быстро / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Свеклу нарезаем ломтиками. Апельсины чистим и нарезаем кубиками.
  • На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем свеклу и апельсины.
  • Сверху крошим фету, орехи и клюкву.
  • Смешиваем все ингредиенты для соуса.
  • Заправляем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!