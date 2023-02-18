Салати на основі буряка – це лише смачно, а й корисно та дієтично. Варто додати лише кілька інгредієнтів, і ми отримаємо повноцінну страву, яку можна перехопити серед робочого дня або на вихідних.

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Рецепт салату з буряка, фети та апельсинів

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Смачні страви можна готувати швидко / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • Буряк нарізаємо скибочками. Апельсини чистимо та нарізаємо кубиками.
  • На тарілку викладаємо руколу. Додаємо буряк та апельсини.
  • Зверху кришимо фету, горіхи та журавлину.
  • Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
  • Заправляємо салат та подаємо до столу.

Смачного!