Салати на основі буряка – це лише смачно, а й корисно та дієтично. Варто додати лише кілька інгредієнтів, і ми отримаємо повноцінну страву, яку можна перехопити серед робочого дня або на вихідних.

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Рецепт салату з буряка, фети та апельсинів

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Смачні страви можна готувати швидко / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти: – 300 грамів відвареного або запеченого буряка;

– 50 грамів руколи;

– 2 апельсини;

– 150 грамів фети;

– 2 волоські горіхи;

– журавлина (за бажанням). Соус: – 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк нарізаємо скибочками. Апельсини чистимо та нарізаємо кубиками.

На тарілку викладаємо руколу. Додаємо буряк та апельсини.

Зверху кришимо фету, горіхи та журавлину.

Змішуємо всі інгредієнти для соусу.

Заправляємо салат та подаємо до столу.

Смачного!