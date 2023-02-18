Салати на основі буряка – це лише смачно, а й корисно та дієтично. Варто додати лише кілька інгредієнтів, і ми отримаємо повноцінну страву, яку можна перехопити серед робочого дня або на вихідних.
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Рецепт салату з буряка, фети та апельсинів
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Смачні страви можна готувати швидко / Фото prakty kulinarni
Приготування:
- Буряк нарізаємо скибочками. Апельсини чистимо та нарізаємо кубиками.
- На тарілку викладаємо руколу. Додаємо буряк та апельсини.
- Зверху кришимо фету, горіхи та журавлину.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
- Заправляємо салат та подаємо до столу.
Смачного!