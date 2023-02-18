Вкусный и легкий перекус: салат из свеклы, феты и апельсинов

18 февраля 2023, 14:45
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Источник:

prakty kulinarni

Когда нет желания долго стоять у плиты, всегда можно воспользоваться рецептами питательных салатов. Они идеально подходят для быстрого перекуса и универсальны по вкусу.

Салаты на основе свеклы – это не только вкусно, но и полезно и диетично. Стоит добавить всего несколько ингредиентов, и мы получим полноценное блюдо, которым можно перекусить среди рабочего дня или на выходных.

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Рецепт салата из свеклы, феты и апельсинов

Время: 10 минут

Порций: 2

Вкусные блюда можно готовить быстро / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

300 грамм отварной или запеченной свеклы;
– 50 грамм руколы;
– 2 апельсина;
– 150 грамм феты;
– 2 грецких ореха;
– клюква (по желанию).

Соус:

2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • Свеклу нарезаем ломтиками. Апельсины чистим и нарезаем кубиками.
  • На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем свеклу и апельсины.
  • Сверху крошим фету, орехи и клюкву.
  • Смешиваем все ингредиенты для соуса.
  • Заправляем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська