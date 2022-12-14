Яичница является обязательным компонентом большого количества вариаций завтраков. На первый взгляд, яйца не выглядят особым ингредиентом, но если пользоваться оригинальными рецептами, то каждый раз они будут смаковать по-новому.
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Рецепт запеченной яичницы с помидорами и фетой
Время: 20 минут
Порций: 2
Быстрый и вкусный завтрак / Фото Smaker
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 3 помидора;
- 50 грамм феты;
- консервированная кукуруза – 50 грамм;
- ложка растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Форму сбрызгиваем маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Помидоры нарезаем ломтиками и раскладываем в форме.
- Затем разбиваем яйца, солим их и перчим.
- Сверху украшаем кукурузой, затем выкладываем фету. По желанию можно добавить и другие ингредиенты, которые вам по вкусу.
- Запекаем примерно 12 минут до готовности яиц, время можно регулировать в соответствии со своими пожеланиями относительно того, какими должны быть яйца.
Приятного аппетита!