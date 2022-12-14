Яичница является обязательным компонентом большого количества вариаций завтраков. На первый взгляд, яйца не выглядят особым ингредиентом, но если пользоваться оригинальными рецептами, то каждый раз они будут смаковать по-новому.

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Рецепт запеченной яичницы с помидорами и фетой

Время: 20 минут

Порций: 2

Быстрый и вкусный завтрак / Фото Smaker

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 3 помидора;
  • 50 грамм феты;
  • консервированная кукуруза – 50 грамм;
  • ложка растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Форму сбрызгиваем маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Помидоры нарезаем ломтиками и раскладываем в форме.
  3. Затем разбиваем яйца, солим их и перчим.
  4. Сверху украшаем кукурузой, затем выкладываем фету. По желанию можно добавить и другие ингредиенты, которые вам по вкусу.
  5. Запекаем примерно 12 минут до готовности яиц, время можно регулировать в соответствии со своими пожеланиями относительно того, какими должны быть яйца.

Приятного аппетита!