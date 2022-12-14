Яичница является обязательным компонентом большого количества вариаций завтраков. На первый взгляд, яйца не выглядят особым ингредиентом, но если пользоваться оригинальными рецептами, то каждый раз они будут смаковать по-новому.

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Рецепт запеченной яичницы с помидорами и фетой

Время: 20 минут

Порций: 2

Быстрый и вкусный завтрак / Фото Smaker

Ингредиенты:

6 яиц;

3 помидора;

50 грамм феты;

консервированная кукуруза – 50 грамм;

ложка растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Форму сбрызгиваем маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов . Помидоры нарезаем ломтиками и раскладываем в форме. Затем разбиваем яйца, солим их и перчим. Сверху украшаем кукурузой, затем выкладываем фету. По желанию можно добавить и другие ингредиенты, которые вам по вкусу. Запекаем примерно 12 минут до готовности яиц, время можно регулировать в соответствии со своими пожеланиями относительно того, какими должны быть яйца.

Приятного аппетита!