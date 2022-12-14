Яєчня є обов'язковим компонентом для великої кількості варіацій сніданків. На перший погляд, яйця не виглядають особливим інгредієнтом, але якщо користуватися оригінальними рецептами, то кожного разу вони смакуватимуть по-новому.

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Рецепт запеченої яєчні з помідорами та фетою

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Швидкий та смачний сніданок / Фото Smaker

Інгредієнти:

6 яєць;

3 помідори;

50 грамів фети;

консервована кукурудза – 50 грамів;

ложка олії;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Форму збризкуємо олією. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Помідори нарізаємо скибочками та розкладаємо у формі. Потім розбиваємо яйця, солимо їх та перчимо. Зверху прикрашаємо кукурудзою, потім викладаємо фету. За бажанням можна додати й інші інгредієнти, які вам до смаку. Запікаємо приблизно 12 хвилин до готовності яєць, час можна регулювати відповідно до своїх побажань щодо того, якими повинні бути яйця.

Смачного!