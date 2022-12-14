Утро будет добрым: запекаем яичницу с овощами на завтрак

Вкусный завтрак – залог успешного и эффективного дня. Яичница довольно обыденное дело, но ничто не мешает немного усовершенствовать привычный рецепт.

Яичница является обязательным компонентом большого количества вариаций завтраков. На первый взгляд, яйца не выглядят особым ингредиентом, но если пользоваться оригинальными рецептами, то каждый раз они будут смаковать по-новому.

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Рецепт запеченной яичницы с помидорами и фетой

Время: 20 минут

Порций: 2

Быстрый и вкусный завтрак / Фото Smaker

Ингредиенты:

6 яиц;

3 помидора;

50 грамм феты;

консервированная кукуруза – 50 грамм;

ложка растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Форму сбрызгиваем маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов . Помидоры нарезаем ломтиками и раскладываем в форме. Затем разбиваем яйца, солим их и перчим. Сверху украшаем кукурузой, затем выкладываем фету. По желанию можно добавить и другие ингредиенты, которые вам по вкусу. Запекаем примерно 12 минут до готовности яиц, время можно регулировать в соответствии со своими пожеланиями относительно того, какими должны быть яйца.

Приятного аппетита!