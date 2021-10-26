Осеннее барбекю дома: нежный куриный стейк с овощами как спасение от плохого настроения

26 октября 2021 , 18:12
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Источник:

praktykulinarni

Первые морозы не повод отказываться от наслаждения полакомиться нежным и сочным стейком. Приятная компания, куриный стейк и хрустящие сезонные овощи придадут настроение и даже способны спасти от осенней хандры.

Куриное филе и большая порция овощей – всегда хорошая идея для осеннего барбекю. К такой композиции также отлично подойдет фета и вкусная горчичная заправка.

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Такая осенняя композиция станет отличным поводом провести золотую осень.

Рецепт куриного стейка с сезонными овощами

Порций: 4
Время: 40 минут

Вкусная идея / Фото praktykulinarni

Ингредиенты:

  • 500 грамм куриного филе;
  • 2 штуки средних кабачков;
  • 300 грамм болгарского перца;
  • 1 большой красный лук;
  • 1 пучок зеленой спаржи;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 3 чайные ложки приправы к шашлыку;
  • 100 грамм феты;
  • 1 чайная ложка зернистой горчицы;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка кленового сиропа.

Приготовление:

  1. Куриное филе нужно очистить от пленки и разрезать на 4 части. Мясо смешать со специями с ложкой оливкового масла и отложить мариноваться.
  2. Подготовьте овощи: отрежьте кончики спаржи, кабачки нарежьте дольками, перец разрежьте пополам, а лук кольцами.
  3. Смешайте овощи с 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложите овощи на одну сторону противень, а курицу на другую.
  4. Обжарьте мясо на гриле 12 – 15 минут в зависимости от размера кусков, а овощи 10 – 12 минут. Перед подачей посыпать сыром фета и полить соусом из горчицы, лимонного сока, кленового сиропа и оливкового масла.
Совет
Можно натереть мясо другими специями или просто сушеной зеленью.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська