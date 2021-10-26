Осеннее барбекю дома: нежный куриный стейк с овощами как спасение от плохого настроения
26 октября 2021 , 18:12Читати новину українською
Источник:praktykulinarni
Первые морозы не повод отказываться от наслаждения полакомиться нежным и сочным стейком. Приятная компания, куриный стейк и хрустящие сезонные овощи придадут настроение и даже способны спасти от осенней хандры.
Куриное филе и большая порция овощей – всегда хорошая идея для осеннего барбекю. К такой композиции также отлично подойдет фета и вкусная горчичная заправка.
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Такая осенняя композиция станет отличным поводом провести золотую осень.
Рецепт куриного стейка с сезонными овощами
Порций: 4
Время: 40 минут
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- 2 штуки средних кабачков;
- 300 грамм болгарского перца;
- 1 большой красный лук;
- 1 пучок зеленой спаржи;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 3 чайные ложки приправы к шашлыку;
- 100 грамм феты;
- 1 чайная ложка зернистой горчицы;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка кленового сиропа.
Приготовление:
- Куриное филе нужно очистить от пленки и разрезать на 4 части. Мясо смешать со специями с ложкой оливкового масла и отложить мариноваться.
- Подготовьте овощи: отрежьте кончики спаржи, кабачки нарежьте дольками, перец разрежьте пополам, а лук кольцами.
- Смешайте овощи с 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложите овощи на одну сторону противень, а курицу на другую.
- Обжарьте мясо на гриле 12 – 15 минут в зависимости от размера кусков, а овощи 10 – 12 минут. Перед подачей посыпать сыром фета и полить соусом из горчицы, лимонного сока, кленового сиропа и оливкового масла.
Можно натереть мясо другими специями или просто сушеной зеленью.