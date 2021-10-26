Куриное филе нужно очистить от пленки и разрезать на 4 части. Мясо смешать со специями с ложкой оливкового масла и отложить мариноваться.

Куриное филе нужно очистить от пленки и разрезать на 4 части. Мясо смешать со специями с ложкой оливкового масла и отложить мариноваться.

Куриное филе нужно очистить от пленки и разрезать на 4 части. Мясо смешать со специями с ложкой оливкового масла и отложить мариноваться.

Смешайте овощи с 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложите овощи на одну сторону противень, а курицу на другую.

Смешайте овощи с 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложите овощи на одну сторону противень, а курицу на другую.

Смешайте овощи с 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложите овощи на одну сторону противень, а курицу на другую.