Куряче філе і велика порція овочів – це завжди гарна ідея для осіннього барбекю. До такої композиції також чудово підійде фета та смачна гірчична заправка.

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Така осіння композиція стане чудовим приводом провести золоту осінь.

Рецепт курячого стейка із сезонними овочами

Порцій: 4

Час: 40 хвилин

Смачна ідея / Фото praktykulinarni

Інгредієнти:

500 грам курячого філе;

2 штуки середніх кабачків;

300 грам болгарського перцю;

1 велика червона цибуля;

1 пучок зеленої спаржі;

4 столові ложки оливкової олії;

3 чайні ложки приправи до шашлику;

100 грам фети;

1 чайна ложка зернистої гірчиці;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 столова ложка кленового сиропу.

Приготування:

Куряче філе необхідно очистити від плівки та розрізати на 4 частини. М’ясо змішати зі спеціями ложкою оливкової олії та відкласти маринуватися. Підготуйте овочі: відріжте кінчики спаржі, кабачки наріжте часточками, перець розріжте навпіл, а цибулю кільцями. Змішайте овочі із 2 столовими ложками оливкової олії. Викладіть овочі на одну сторону деко, а курку на іншу. Обсмажте м’ясо на грилі 12 – 15 хвилин залежно від розміру шматків, а овочі 10 – 12 хвилин. Перед подачею посипати сиром фета і полити соусом з гірчиці, лимонного соку, кленового сиропу і оливкової олії.

Порада

Можна натерти м’ясо іншими спеціями або просто сушеною зеленню.