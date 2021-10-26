Куряче філе і велика порція овочів – це завжди гарна ідея для осіннього барбекю. До такої композиції також чудово підійде фета та смачна гірчична заправка.

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Така осіння композиція стане чудовим приводом провести золоту осінь.

Рецепт курячого стейка із сезонними овочами

Порцій: 4
Час: 40 хвилин

Смачна ідея / Фото praktykulinarni

Інгредієнти:

  • 500 грам курячого філе;
  • 2 штуки середніх кабачків;
  • 300 грам болгарського перцю;
  • 1 велика червона цибуля;
  • 1 пучок зеленої спаржі;
  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • 3 чайні ложки приправи до шашлику;
  • 100 грам фети;
  • 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
  • 1 чайна ложка лимонного соку;
  • 1 столова ложка кленового сиропу.

Приготування:

  1. Куряче філе необхідно очистити від плівки та розрізати на 4 частини. М’ясо змішати зі спеціями ложкою оливкової олії та відкласти маринуватися.
  2. Підготуйте овочі: відріжте кінчики спаржі, кабачки наріжте часточками, перець розріжте навпіл, а цибулю кільцями. Змішайте овочі із 2 столовими ложками оливкової олії.
  3. Викладіть овочі на одну сторону деко, а курку на іншу. Обсмажте м’ясо на грилі 12 – 15 хвилин залежно від розміру шматків, а овочі 10 – 12 хвилин.
  4. Перед подачею посипати сиром фета і полити соусом з гірчиці, лимонного соку, кленового сиропу і оливкової олії.