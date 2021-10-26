Куряче філе і велика порція овочів – це завжди гарна ідея для осіннього барбекю. До такої композиції також чудово підійде фета та смачна гірчична заправка.
Читайте Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України
Така осіння композиція стане чудовим приводом провести золоту осінь.
Рецепт курячого стейка із сезонними овочами
Порцій: 4
Час: 40 хвилин
Смачна ідея / Фото praktykulinarni
Інгредієнти:
- 500 грам курячого філе;
- 2 штуки середніх кабачків;
- 300 грам болгарського перцю;
- 1 велика червона цибуля;
- 1 пучок зеленої спаржі;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 3 чайні ложки приправи до шашлику;
- 100 грам фети;
- 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- 1 столова ложка кленового сиропу.
Приготування:
- Куряче філе необхідно очистити від плівки та розрізати на 4 частини. М’ясо змішати зі спеціями ложкою оливкової олії та відкласти маринуватися.
- Підготуйте овочі: відріжте кінчики спаржі, кабачки наріжте часточками, перець розріжте навпіл, а цибулю кільцями. Змішайте овочі із 2 столовими ложками оливкової олії.
- Викладіть овочі на одну сторону деко, а курку на іншу. Обсмажте м’ясо на грилі 12 – 15 хвилин залежно від розміру шматків, а овочі 10 – 12 хвилин.
- Перед подачею посипати сиром фета і полити соусом з гірчиці, лимонного соку, кленового сиропу і оливкової олії.