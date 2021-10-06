Украинский блогер Яна Станишевская поделилась с читателями рецептом любимого крем-супа с овощами и сыром фета.

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Изюминкой этого блюда является сам процесс приготовления крем-супа. Его не нужно часами варить у плиты, мы будем его запекать в духовке. Дальше вжух-вжух в блендере и блюдо готово!

Рецепт крем-супа из помидоров и сладкого перца

Время: 50 – 60 минут

50 – 60 минут Порции: 4



Крем-суп из помидоров и сладкого перца / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 1 кг помидоров;

– 4 сладких перца;

– 1 упаковка сыра фета;

– 2 головки чеснока;

– любимые травы (тимьян, розмарин или базилик);

– оливковое масло;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте все овощи и выложите в форму для выпекания. Можно предварительно удалить семена из перца и вырезать плодоножки у томатов. Выложите все ингредиенты в форму для выпекания, полейте маслом.

Приготовление крем-супа / Фото Яны Станишевской