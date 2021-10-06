Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами рецептом улюбленого крем-супу з овочами та сиром фета.

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Родзинкою цієї страви є сам процес приготування крем-супу. Його не потрібно годинами варити біля плити, ми будемо його запікати в духовці. Далі вжух-вжух у блендері та страва готова!

Рецепт крем-супу з помідорів та солодкого перцю

Час: 50 – 60 хвилин

50 – 60 хвилин Порції: 4



Крем-суп з помідорів і солодкого перцю / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 1 кг помідорів;

– 4 солодких перці;

– 1 упаковка сиру фета;

– 2 головки часнику;

– улюблені трави (тим'ян, розмарин або базилік);

– оливкова олія;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте всі овочі та викладіть у форму для випікання. Можна попередньо видалити насіння з перцю та вирізати плодоніжки з помідорів.

Викладіть всі інгредієнти у форму для випікання, полийте олією.



Приготування крем-супу / Фото Яни Станішевської

Часник можна почистити від лушпиння та розділити на зубчики, або зрізати верхівку та запікати в лушпинні (потім потрібно обережно вичавити його).

В центр форми покладіть сир фета та посипте улюбленими травами.

Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте овочі з сиром протягом 35 – 40 хвилин.

Коли всі інгредієнти пропеклися зніміть шкірку з помідорів. Якщо можливо – з перцю.

Подрібніть всі інгредієнти у чаші блендера до однорідної консистенції.