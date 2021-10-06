Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами рецептом улюбленого крем-супу з овочами та сиром фета.

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Родзинкою цієї страви є сам процес приготування крем-супу. Його не потрібно годинами варити біля плити, ми будемо його запікати в духовці. Далі вжух-вжух у блендері та страва готова!

Рецепт крем-супу з помідорів та солодкого перцю

  • Час: 50 – 60 хвилин
  • Порції: 4


Крем-суп з помідорів і солодкого перцю / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі та викладіть у форму для випікання. Можна попередньо видалити насіння з перцю та вирізати плодоніжки з помідорів.
  1. Викладіть всі інгредієнти у форму для випікання, полийте олією.


Приготування крем-супу / Фото Яни Станішевської

  1. Часник можна почистити від лушпиння та розділити на зубчики, або зрізати верхівку та запікати в лушпинні (потім потрібно обережно вичавити його).
  1. В центр форми покладіть сир фета та посипте улюбленими травами.
  1. Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте овочі з сиром протягом 35 – 40 хвилин.
  1. Коли всі інгредієнти пропеклися зніміть шкірку з помідорів. Якщо можливо – з перцю.
  1. Подрібніть всі інгредієнти у чаші блендера до однорідної консистенції.
  1. Подавайте крем-суп до столу з хрумким багетом та свіжим листям базиліку. Смачного!