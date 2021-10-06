Осенний крем-суп из помидоров и сладкого перца: простой рецепт на каждый день
Источник:Инстаграм Яны Станишевской
Прежде чем поделиться этим рецептом с вами, мы приготовили его собственноручно – результат превзошел ожидания! Нежная структура супа, аромат печеных овощей и изысканный вкус блюда влюбил в себя с первой ложки. А еще его не нужно варить, мы будем запекать его в духовке.
Украинский блогер Яна Станишевская поделилась с читателями рецептом любимого крем-супа с овощами и сыром фета.
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Изюминкой этого блюда является сам процесс приготовления крем-супа. Его не нужно часами варить у плиты, мы будем его запекать в духовке. Дальше вжух-вжух в блендере и блюдо готово!
Рецепт крем-супа из помидоров и сладкого перца
- Время: 50 – 60 минут
- Порции: 4
Крем-суп из помидоров и сладкого перца / Фото Яны Станишевской
– 1 кг помидоров;
– 4 сладких перца;
– 1 упаковка сыра фета;
– 2 головки чеснока;
– любимые травы (тимьян, розмарин или базилик);
– оливковое масло;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно помойте все овощи и выложите в форму для выпекания. Можно предварительно удалить семена из перца и вырезать плодоножки у томатов.
- Выложите все ингредиенты в форму для выпекания, полейте маслом.
- Чеснок можно почистить от шелухи и разделить на зубчики, или срезать верхушку и запекать в шелухе (затем нужно осторожно выжать его).
- В центр формы положите сыр фета и посыпьте любимыми травами.
- Разогрейте духовку до 190–200 градусов и выпекайте овощи с сыром в течение 35–40 минут.
- Когда все ингредиенты пропеклись, снимите шкурку с помидоров. Если возможно – с перца.
- Измельчите все ингредиенты в чаше блендера до однородной консистенции.
- Подавайте крем-суп к столу с хрустящим багетом и свежими листьями базилика. Приятного аппетита!