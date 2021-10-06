Осенний крем-суп из помидоров и сладкого перца: простой рецепт на каждый день

20:30

Прежде чем поделиться этим рецептом с вами, мы приготовили его собственноручно – результат превзошел ожидания! Нежная структура супа, аромат печеных овощей и изысканный вкус блюда влюбил в себя с первой ложки. А еще его не нужно варить, мы будем запекать его в духовке.