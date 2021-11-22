Пирог с грушей в вине легко готовится и не требует особых навыков в кулинарии. Он отлично подойдет для праздничного и будничного стола, а внешний вид выпечки вызовет у вас эстетическое удовольствие.
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Рецепт пирога с грушей
- Время: 80 минут
- Порции: 6
Пирог с грушей / Скриншот из видео
Приготовление:
- Тщательно почистите груши от кожуры. Обязательно оставьте у фруктов хвостики.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Переложите груши в кастрюлю хвостиком к верху и посыпьте сахаром.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Добавьте микс пряностей и залейте все вином.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Варите груши в вине в течение 25 – 30 минут на медленном огне.
- Достаньте груши из кастрюли.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Винный сироп варите еще 15 – 20 минут на медленном огне.
Приготовление:
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно обмякло.
- В глубокой посуде разотрите масло венчиком до консистенции помадки.
- Добавьте сахарную пудру и перемешайте.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Затем взбейте яйца и снова перемешайте.
- Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Небольшими порциями добавьте к масляной массе и вымешайте тесто.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Подготовьте для выпекания круглую форму диаметром 26 сантиметров. Смажьте ее сливочным маслом и посыпьте тонким слоем муки.
- Переложите тесто в форму и немного разровняйте.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Сверху выложите грушу в вине так, чтобы тесто касалось фруктов.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Хвостики обязательно заверните в слой фольги, чтобы не пригорели во время выпекания.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Разогрейте духовку до 165 градусов и выпекайте пирог 30 – 35 минут.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Достаньте выпечку из духовки, с груши снимите фольгу.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Пропитайте горячий пирог винным соусом.
Приготовление пирога / Скриншот из видео
- Подавайте выпечку к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт пирога с грушей: