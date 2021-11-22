Пирог с грушей в вине легко готовится и не требует особых навыков в кулинарии. Он отлично подойдет для праздничного и будничного стола, а внешний вид выпечки вызовет у вас эстетическое удовольствие.

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Рецепт пирога с грушей

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6



Пирог с грушей / Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 10 – 11 груш;

– 750 миллилитров красного вина;

– 100 граммов сахара;

– микс пряностей (корица, гвоздика, бадян, кардамон).

Приготовление:

Тщательно почистите груши от кожуры. Обязательно оставьте у фруктов хвостики.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Переложите груши в кастрюлю хвостиком к верху и посыпьте сахаром.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Добавьте микс пряностей и залейте все вином.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Варите груши в вине в течение 25 – 30 минут на медленном огне.

Достаньте груши из кастрюли.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Винный сироп варите еще 15 – 20 минут на медленном огне.

Ингредиенты для кексового бисквита:

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов сырых куриных яиц;

– 250 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно обмякло.

В глубокой посуде разотрите масло венчиком до консистенции помадки.

Добавьте сахарную пудру и перемешайте.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Затем взбейте яйца и снова перемешайте.

Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Небольшими порциями добавьте к масляной массе и вымешайте тесто.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Подготовьте для выпекания круглую форму диаметром 26 сантиметров. Смажьте ее сливочным маслом и посыпьте тонким слоем муки.

Переложите тесто в форму и немного разровняйте.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Сверху выложите грушу в вине так, чтобы тесто касалось фруктов.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Хвостики обязательно заверните в слой фольги, чтобы не пригорели во время выпекания.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Разогрейте духовку до 165 градусов и выпекайте пирог 30 – 35 минут.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Достаньте выпечку из духовки, с груши снимите фольгу.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Пропитайте горячий пирог винным соусом.



Приготовление пирога / Скриншот из видео

Подавайте выпечку к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт пирога с грушей:​