Пиріг з грушею у вині легко готується та не потребує особливих навичок в кулінарії. Він чудово підійде для святкового та буденного столу, а зовнішній вигляд випічки викличе у вас естетичне задоволення.

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Рецепт пирога з грушею

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6


Пиріг з грушею / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно почистіть груші від шкірки. Обов'язково залишіть у фруктів хвостики.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Перекладіть груші в каструлю хвостиком до верху та посипте цукром.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Додайте мікс прянощів та залийте все вином.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Варіть груші в вині протягом 25 – 30 хвилин на повільному вогні.
  1. Дістаньте груші з каструлі.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Винний сироп варіть ще 15 – 20 хвилин на повільному вогні.

Приготування:

  1. Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм'якло.
  1. У глибокому посуді розітріть масло вінчиком до консистенції помадки.
  1. Додайте цукрову пудру та перемішайте.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Далі вибийте яйця та знову перемішайте.
  1. Окремо змішайте борошно та розпушувач. Невеликими порціями додайте до масляної маси та вимішайте тісто.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Підготуйте для випікання круглу форму діаметром 26 сантиметрів. Змастіть її вершковим масло та посипте тонким шаром борошна.
  1. Перекладіть тісто в форму та трішки розрівняйте.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Зверху викладіть грушу у вині так, щоб тісто доторкалося до фруктів.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Хвостики обов'язково загорніть у шар фольги, щоб не пригоріли під час випікання.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 165 градусів та випікайте пиріг 30 – 35 хвилин.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Дістаньте випічку з духовки, з груші зніміть фольгу.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Просочіть гарячий пиріг винним соусом.


Приготування пирога / Скріншот з відео

  1. Подавайте випічку до столу. Смачного!

Відеорецепт пирога з грушею: