Пиріг з грушею у вині легко готується та не потребує особливих навичок в кулінарії. Він чудово підійде для святкового та буденного столу, а зовнішній вигляд випічки викличе у вас естетичне задоволення.

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Рецепт пирога з грушею

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6



Пиріг з грушею / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 10 – 11 груш;

– 750 мілілітрів червоного вина;

– 100 грамів цукру;

– мікс прянощів (кориця, гвоздика, бадян, кардамон).

Приготування:

Ретельно почистіть груші від шкірки. Обов'язково залишіть у фруктів хвостики.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Перекладіть груші в каструлю хвостиком до верху та посипте цукром.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Додайте мікс прянощів та залийте все вином.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Варіть груші в вині протягом 25 – 30 хвилин на повільному вогні.

Дістаньте груші з каструлі.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Винний сироп варіть ще 15 – 20 хвилин на повільному вогні.

Інгредієнти для кексового бісквіта:

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 г цукрової пудри;

– 200 грамів сирих курячих яєць;

– 250 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм'якло.

У глибокому посуді розітріть масло вінчиком до консистенції помадки.

Додайте цукрову пудру та перемішайте.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Далі вибийте яйця та знову перемішайте.

Окремо змішайте борошно та розпушувач. Невеликими порціями додайте до масляної маси та вимішайте тісто.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Підготуйте для випікання круглу форму діаметром 26 сантиметрів. Змастіть її вершковим масло та посипте тонким шаром борошна.

Перекладіть тісто в форму та трішки розрівняйте.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Зверху викладіть грушу у вині так, щоб тісто доторкалося до фруктів.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Хвостики обов'язково загорніть у шар фольги, щоб не пригоріли під час випікання.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 165 градусів та випікайте пиріг 30 – 35 хвилин.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Дістаньте випічку з духовки, з груші зніміть фольгу.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Просочіть гарячий пиріг винним соусом.



Приготування пирога / Скріншот з відео

Подавайте випічку до столу. Смачного!

Відеорецепт пирога з грушею: