Осенний пирог с грушей и пряностями: рецепт домашней выпечки от Лизы Глинской

22 ноября 2021 , 19:32
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Если вы ищете вкусный рецепт осенней выпечки – пирог с грушей то, что вам нужно. Благодаря рыхлому тесту, вареным в вине грушам и соусу с пряностями вы на мгновение перенесетесь в небольшую кондитерскую где-то в Париже, или Вене.

Пирог с грушей в вине легко готовится и не требует особых навыков в кулинарии. Он отлично подойдет для праздничного и будничного стола, а внешний вид выпечки вызовет у вас эстетическое удовольствие.

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Рецепт пирога с грушей

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6


Пирог с грушей / Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 10 – 11 груш;
– 750 миллилитров красного вина;
– 100 граммов сахара;
– микс пряностей (корица, гвоздика, бадян, кардамон).

Приготовление:

  1. Тщательно почистите груши от кожуры. Обязательно оставьте у фруктов хвостики.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Переложите груши в кастрюлю хвостиком к верху и посыпьте сахаром.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Добавьте микс пряностей и залейте все вином.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Варите груши в вине в течение 25 – 30 минут на медленном огне.
  1. Достаньте груши из кастрюли.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Винный сироп варите еще 15 – 20 минут на медленном огне.
Ингредиенты для кексового бисквита:
– 200 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов сырых куриных яиц;
– 250 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя для теста.

Приготовление:

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно обмякло.
  1. В глубокой посуде разотрите масло венчиком до консистенции помадки.
  1. Добавьте сахарную пудру и перемешайте.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Затем взбейте яйца и снова перемешайте.
  1. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Небольшими порциями добавьте к масляной массе и вымешайте тесто.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Подготовьте для выпекания круглую форму диаметром 26 сантиметров. Смажьте ее сливочным маслом и посыпьте тонким слоем муки.
  1. Переложите тесто в форму и немного разровняйте.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Сверху выложите грушу в вине так, чтобы тесто касалось фруктов.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Хвостики обязательно заверните в слой фольги, чтобы не пригорели во время выпекания.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов и выпекайте пирог 30 – 35 минут.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Достаньте выпечку из духовки, с груши снимите фольгу.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Пропитайте горячий пирог винным соусом.


Приготовление пирога / Скриншот из видео

  1. Подавайте выпечку к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт пирога с грушей:​

 

Автор: Богданна Рибак