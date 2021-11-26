Одной из главных составляющих рыхлого теста являются дрожжи, а также пшеничная мука, вода, дрожжи и соль. Но для того чтобы дрожжи заработали, нам еще нужен сахар.

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В зависимости от того, для чего мы его используем, нам понадобится масло или растительное масло, яйцо, молоко. Для того чтобы тесто получилось пышным и быстро поднималось, следует использовать ингредиенты, которые будут иметь одинаковую комнатную температуру. Секреты идеальной выпечки / Фото pexels

Также стоит присмотреться к муке, которую вы используете, лучше выбирать муку самого высокого сорта. Причины, почему дрожжевое тесто не поднимается, могут быть разными. Неправильная температура ингредиентов, особенно молока, является одной из наиболее распространенных ошибок. Простые ключи успеха / Фото pexels

Также тесто может не подниматься из-за неправильного соотношения дрожжей и жира.

Для дрожжевого теста следует просеять муку через сито. Иногда повара-любители опускают этот пункт, поскольку считают его само собой разумеющимся. Не забудьте перед приготовлением тщательно подготовить все приборы – не только помыть их, но и дождаться, пока полностью просохнут.

Ароматная выпечка – способна поднять настроение / Фото pexels

При работе с тестом лучше смазать руки оливковым маслом: таким образом, прилипание не будет вас беспокоить.

Хотя яйца присутствуют не в каждом рецепте, но использование желтков придаст выпечке характерный цвет