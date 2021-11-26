Одним із головним складників пухкого тіста є дріжджі, а також пшеничне борошно, вода, дріжджі та сіль. Але для того, щоб дріжджі запрацювали, нам ще потрібен цукор.

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В залежності від того, для чого ми його використовуємо, нам знадобиться масло або олія, яйце, молоко. Для того, щоб тісто вийшло пишним та швидко піднімалося, варто використовувати інгредієнти, які матимуть однакову кімнатну температуру.

Секрети ідеальної випічки / Фото pexels

Також варто приглянутися до борошна, яке ви використовуєте, найкраще обирати борошно найвищого сорту. Причини, чому дріжджове тісто не піднімається, можуть бути різними. Неправильна температура інгредієнтів, особливо молока, є однією з найпоширеніших помилок.

Прості ключі успіху / Фото pexels

Також тісто може не підніматися через неправильне співвідношення дріжджів і жиру.

Для дріжджового тіста слід просіяти муку через сито. Іноді кухарі-аматори опускають цей пункт, оскільки вважають його само собою зрозумілим. Не забудьте перед приготуванням ретельно підготувати всі прилади - не тільки помити їх, але й дочекатися, поки повністю просохнуть.

Ароматна випічка – здатна піднести настрій / Фото pexels

Під час роботи з тістом краще змастити руки оливковою олією: таким чином прилипання вас не турбуватиме.

Хоча яйця присутні не в кожному рецепті, але використання жовтків надасть випічці характерний колір.