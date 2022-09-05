Яблоки, маринованные в уксусе, являются вкусным дополнением к красному мясу и птице, особенно к гусю или утке. Необычайно эффектно смотрится запеченный гусь, покрытый кисло-сладкими яблоками. Приготовить маринованные яблоки очень легко, а впечатление, которое они подарят – незабываемое.
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Рецепт маринованных яблок на зиму
Время: 45 минут
Порций: 4
Нетипичная закуска / Фото The Pickle Guys
Ингредиенты:
- 1 килограмм яблок;
- 1 литр воды;
- 50 грамм сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 3 столовые ложки уксуса;
- для каждой баночки: 1 гвоздика, 2 – 4 горошины черного перца.
Приготовление:
- Яблоки тщательно промойте, кожуру можно не очищать.
- Удалите семенные гнезда и нарежьте на дольки.
- Разложите яблоки по банкам и добавьте специи.
- Сварите рассол: добавьте в воду сахар и соль, как закипит, отставьте из огня и добавьте уксус. Залейте им яблоки.
- Плотно закрутите каждую банку.
- На дно кастрюли выложите марлю или полотенце и поставьте туда банки.
- Пастеризуйте через 15 минут после закипания воды.