Варенье – это отличный способ сохранить вкус спелых летних фруктов на холодное время года. А еще это прекрасное дополнение к печенью или блинам.
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Рецепт варенья из яблок и черноплодной рябины
Время: 2 часа
Порций: 6
Прекрасное сочетание / Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 4 килограмма яблок;
- 400 грамм черноплодной рябины;
- 600 грамм сахара.
Приготовление:
- Вымойте и очистите яблоки. Нарежьте их на произвольные кусочки.
- Положите нарезанные яблоки в соковыжималку, сверху выложите промытую черноплодную рябину.
- Посыпьте фрукты сахаром. Налейте воду на дно соковыжималки. Установите соковыжималку на среднюю мощность и выдавите сок.
- Положите получившуюся массу в кастрюлю и поставьте средний огонь.
- Протрите пюре через мелкое сито. Должно получиться красивое однородное варенье. Проварите варенье еще некоторое время на маленьком огне, очень часто помешивая, чтобы не подгорело.
- Выложите варенье в простерилизованные банки и пастеризуйте на среднем огне 15 – 20 минут.
- Оставшийся сок также можно прокипятить, подсластив по желанию. Разлейте его по бутылкам и храните в холодильнике.