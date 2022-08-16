Варення – це чудовий спосіб зберегти смак стиглих літніх фруктів на холодну пору року. А ще це чудове доповнення до печива чи млинців.

Читайте також Котлети з рубленого фаршу: рецепт з секретним інгредієнтом

Рецепт варення з яблук та чорноплідної горобини

Час: 2 години

Порцій: 6

Прекрасне поєднання / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

4 кілограми яблук;

400 грамів чорноплідної горобини;

600 грамів цукру.

Приготування: