Варення – це чудовий спосіб зберегти смак стиглих літніх фруктів на холодну пору року. А ще це чудове доповнення до печива чи млинців.
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Рецепт варення з яблук та чорноплідної горобини
Час: 2 години
Порцій: 6
Прекрасне поєднання / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 4 кілограми яблук;
- 400 грамів чорноплідної горобини;
- 600 грамів цукру.
Приготування:
- Вимийте та почистіть яблука. Наріжте їх на довільні частинки.
- Покладіть нарізані яблука в соковидавлювач, зверху викладіть промиту чорноплідну горобину.
- Посипте фрукти цукром. Налийте воду на дно соковидавлювача. Встановіть соковидавлювач на середню потужність та вичавіть сік.
- Покладіть отриману масу в каструлю і поставте середній вогонь.
- Перетріть пюре через дрібне сито. Має вийти красиве однорідне варення. Проваріть варення ще деякий час на маленькому вогні, дуже часто помішуючи, щоб не підгоріло.
- Викладіть варення у простерилізовані банки та пастеризуйте на середньому вогні 15 – 20 хвилин.
- Сік, що залишився, також можна прокип’ятити, підсолодивши за бажанням. Розлийте його по пляшках і зберігайте в холодильнику.