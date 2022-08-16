Варення – це чудовий спосіб зберегти смак стиглих літніх фруктів на холодну пору року. А ще це чудове доповнення до печива чи млинців.

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Рецепт варення з яблук та чорноплідної горобини

Час: 2 години
Порцій: 6

Прекрасне поєднання / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 4 кілограми яблук;
  • 400 грамів чорноплідної горобини;
  • 600 грамів цукру.

Приготування:

  1. Вимийте та почистіть яблука. Наріжте їх на довільні частинки.
  2. Покладіть нарізані яблука в соковидавлювач, зверху викладіть промиту чорноплідну горобину.
  3. Посипте фрукти цукром. Налийте воду на дно соковидавлювача. Встановіть соковидавлювач на середню потужність та вичавіть сік.
  4. Покладіть отриману масу в каструлю і поставте середній вогонь.
  5. Перетріть пюре через дрібне сито. Має вийти красиве однорідне варення. Проваріть варення ще деякий час на маленькому вогні, дуже часто помішуючи, щоб не підгоріло.
  6. Викладіть варення у простерилізовані банки та пастеризуйте на середньому вогні 15 – 20 хвилин.
  7. Сік, що залишився, також можна прокип’ятити, підсолодивши за бажанням. Розлийте його по пляшках і зберігайте в холодильнику.