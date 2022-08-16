Сказочное сочетание: варенье из яблок и черноплодной рябины

16 августа 2022 , 22:55
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Источник:

przyslij przepis

Сладкое варенье – один из самых любимых лакомств зимы. Его применение очень разнообразно: теплые тосты утром или душистые пирожки к вечернему чаю.

Варенье – это отличный способ сохранить вкус спелых летних фруктов на холодное время года. А еще это прекрасное дополнение к печенью или блинам.

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Рецепт варенья из яблок и черноплодной рябины

Время: 2 часа
Порций: 6

Прекрасное сочетание / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 4 килограмма яблок;
  • 400 грамм черноплодной рябины;
  • 600 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Вымойте и очистите яблоки. Нарежьте их на произвольные кусочки.
  2. Положите нарезанные яблоки в соковыжималку, сверху выложите промытую черноплодную рябину.
  3. Посыпьте фрукты сахаром. Налейте воду на дно соковыжималки. Установите соковыжималку на среднюю мощность и выдавите сок.
  4. Положите получившуюся массу в кастрюлю и поставьте средний огонь.
  5. Протрите пюре через мелкое сито. Должно получиться красивое однородное варенье. Проварите варенье еще некоторое время на маленьком огне, очень часто помешивая, чтобы не подгорело.
  6. Выложите варенье в простерилизованные банки и пастеризуйте на среднем огне 15 – 20 минут.
  7. Оставшийся сок также можно прокипятить, подсластив по желанию. Разлейте его по бутылкам и храните в холодильнике.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська