Сказочное сочетание: варенье из яблок и черноплодной рябины

Сладкое варенье – один из самых любимых лакомств зимы. Его применение очень разнообразно: теплые тосты утром или душистые пирожки к вечернему чаю.

Варенье – это отличный способ сохранить вкус спелых летних фруктов на холодное время года. А еще это прекрасное дополнение к печенью или блинам.

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Рецепт варенья из яблок и черноплодной рябины

Время: 2 часа

Порций: 6

Прекрасное сочетание / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

4 килограмма яблок;

400 грамм черноплодной рябины;

600 грамм сахара.

Приготовление: