Добавление соли в блюдо имеет свои секреты. Если ими пренебречь – вкус еды будет не столь особенным.

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Эти правила должен знать каждый, ведь соль является обязательным компонентом любого блюда!

Добавлять соль в конце приготовления – неправильно

Для того чтобы соль проникла в мясо или другие компоненты, нужно время. Если посолить блюдо только в конце – получим неравномерно просоленное блюдо, вкус которого не раскрылся до конца.

Если вы забыли посолить блюдо в начале, то следует использовать только четверть порции соли, указанной в рецепте.

Незаменимый ингредиент / Фото Pinterest

Исключение из правила – суп

Супы нужно солить, когда все его ингредеинты уже готовы. Обычно это делают за 10 минут до готовности блюда.

Распространенное правило – 1 чайная ложка соли на литр воды. Но вы должны помнить, что у вас есть свой особый вкус и подбирать пропорцию под себя.

Щепотка у каждого разная

Довольно часто в рецептах можно встретить такую рекомендацию как "щепотка соли". У кодного из нас разное представление о "щепотке", из-за чего может возникнуть неразбериха.

У кулинаров есть правило, что "щепотка" – это столько соли, сколько легко поместится между большим, указательным и средним пальцем, или от 2 до 5 грамм.

Десерты тоже нужно солить

Соль – это компонент, который оказывает большое влияние на наши вкусовые рецепторы. Благодаря ей любой вкус чувствуется более "полным".

Это правило касается также и десертов из теста, с солью их вкус лучше раскрывается. Для обычного сладкого теста хватит щепотки соли, а в дрожжевое добавляют две щепотки соли на килограмм теста.