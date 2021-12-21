Додавання солі у страву має свої секрети. Якщо ними знехтувати – смак їжі буде не таким особливим.

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Ці правила мусить знати кожен, адже сіль є обов'язковим компонентом для будь-якої страви!

Додавати сіль наприкінці приготування – неправильно

Для того, щоб сіль проникла в м'ясо чи інші компоненти, потрібен час. Якщо посолити страву лише наприкінці – отримаємо нерівномірно просолену страву, смак якої не розкрився до кінця .

Якщо ж ви забули посолити страву на початку, то варто використовувати лише чверть порції солі, яка вказана в рецепті.

Незамінний інгредієнт / Фото Pinterest

Виняток з правила – суп

Супи потрібно солити тоді, коли всі його інгредєінти вже готові. Зазвичай це роблять за 10 хвилин до готовності страви.

Поширене правило – 1 чайна ложка солі на літр води. Але ви повинні пам'ятати, що у вас свій особливий смак та підбирати пропорцію під себе.

Дрібка в кожного різна

Доволі часто у рецептах можна зустріти таку рекомендацію як "дрібка солі". В кодного з нас різне уявлення про "дрібку", через що може виникнути плутанина.

В кулінарів є правило, що "дрібка" – це стільки солі, скільки легко поміститься між великим, вказівним та середнім пальцем, або від 2 до 5 грам.

Десерти також треба солити

Сіль – це компонент, який має великий вплив на наші смакові рецептори. Завдяки їй будь-який смак вічувається більш "повним".

Це правило стосується також і десертів з тіста, з сіллю їх смак краще розкривається. Для звичайного солодкого тіста вистачить дрібки солі, а в дріжджове додають дві щіпки солі на кілограм тіста.