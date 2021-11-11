Рецептов оливье – не счесть: с молочной колбасой, языком, говядиной, копченой курицей... Украинский блогер Яна Станишевская поделилась в Instagram собственным рецептом салата – с куриной грудкой (можно взять су-вид) и свежемороженым зеленым горошком.
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Секрет Яининого оливье – в заправке с горчицей. Именно она придает салату особенный вкус.
Рецепт салата оливье с куриным филе
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Салат оливье / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
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Отварите картофель и морковь до готовности. Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, или используйте су-вид.
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Отдельно отварите куриные яйца в подсоленной воде.
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Мороженый горошек залейте кипятком и оставьте в мисочке.
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Когда все ингредиенты готовы, нарежьте их кубиками: морковь, картофель, свежий огурец, курочку. Зеленый лук насеките ножом.
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Слейте воду из горошка и добавьте его в салат.
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Соленые огурцы нарежьте в салат непосредственно перед подачей блюда к столу, так как он может испортиться даже в холодильнике.
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Смешайте майонез с горчицей и заправьте соусом салат.
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Тщательно вымешайте оливье и сдобрите черным молотым перцем.
Салат готов. Приятного аппетита!