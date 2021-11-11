Рецептов оливье – не счесть: с молочной колбасой, языком, говядиной, копченой курицей... Украинский блогер Яна Станишевская поделилась в Instagram собственным рецептом салата – с куриной грудкой (можно взять су-вид) и свежемороженым зеленым горошком.



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Секрет Яининого оливье – в заправке с горчицей. Именно она придает салату особенный вкус.

Рецепт салата оливье с куриным филе

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4



Салат оливье / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 1 морковка;

– 3 штуки сырых куриных яиц;

– 350 граммов куриного филе;

– 1 большой свежий огурец;

– 3 штуки квашеных огурцов;

– зеленый лук;

– 100 граммов свежего мороженого горошка;

– майонез;

– 1 чайная ложка горчицы.

Приготовление:

Отварите картофель и морковь до готовности. Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, или используйте су-вид. Отдельно отварите куриные яйца в подсоленной воде. Мороженый горошек залейте кипятком и оставьте в мисочке. Когда все ингредиенты готовы, нарежьте их кубиками: морковь, картофель, свежий огурец, курочку. Зеленый лук насеките ножом. Слейте воду из горошка и добавьте его в салат. Соленые огурцы нарежьте в салат непосредственно перед подачей блюда к столу, так как он может испортиться даже в холодильнике. Смешайте майонез с горчицей и заправьте соусом салат. Тщательно вымешайте оливье и сдобрите черным молотым перцем.

Салат готов. Приятного аппетита!