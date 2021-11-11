Рецептів олів'є – не злічити: з молочною ковбасою, язиком, яловичиною, копченою куркою... Українська блогерка Яна Станішевська поділилася в інстаграмі власним рецептом салату – з курячою грудкою (можна взяти су-від) та свіжомороженим зеленим горошком.

Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Секрет Яниного олів'є – у заправці з гірчицею. Саме вона робить її салат особливим.

Рецепт салату олів'є з курячим філе

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4


Салат олів'є / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Відваріть картоплю та моркву до готовності. Куряче філе відваріть в окремій каструлі, або використайте су-від.
  1. Окремо відваріть курячі яйця у підсоленій воді.
  1. Морожений горошок залийте окропом та залишіть в мисочці.
  1. Коли всі інгредієнти готові, наріжте їх кубиками: моркву, картоплю, свіжий огірок, курочку.Зелену цибулю насічіть ножем.
  1. Злийте воду з горошку та додайте його до салату.
  1. Квашені огірки нарізайте до салату безпосередньо перед подачею страви до столу, адже він може зіпсуватися навіть в холодильнику.
  1. Змішайте майонез з гірчицею та заправте соусом салат.
  1. Ретельно вимішайте олів'є та присмачте чорним меленим перцем.

Салат готовий. Смачного!