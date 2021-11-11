Рецептів олів'є – не злічити: з молочною ковбасою, язиком, яловичиною, копченою куркою... Українська блогерка Яна Станішевська поділилася в інстаграмі власним рецептом салату – з курячою грудкою (можна взяти су-від) та свіжомороженим зеленим горошком.

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Секрет Яниного олів'є – у заправці з гірчицею. Саме вона робить її салат особливим.

Рецепт салату олів'є з курячим філе

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Салат олів'є / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 1 морквина;

– 3 штуки сирих курячих яєць;

– 350 грамів курячого філе;

– 1 великий свіжий огірок;

– 3 штуки квашених огірків;

– зелена цибуля;

– 100 грамів свіжого мороженого горошку;

– майонез;

– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

Відваріть картоплю та моркву до готовності. Куряче філе відваріть в окремій каструлі, або використайте су-від.

Окремо відваріть курячі яйця у підсоленій воді.

Морожений горошок залийте окропом та залишіть в мисочці.

Коли всі інгредієнти готові, наріжте їх кубиками: моркву, картоплю, свіжий огірок, курочку.Зелену цибулю насічіть ножем.

Злийте воду з горошку та додайте його до салату.

Квашені огірки нарізайте до салату безпосередньо перед подачею страви до столу, адже він може зіпсуватися навіть в холодильнику.

Змішайте майонез з гірчицею та заправте соусом салат.

Ретельно вимішайте олів'є та присмачте чорним меленим перцем.

Салат готовий. Смачного!