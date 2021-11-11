Рецептів олів'є – не злічити: з молочною ковбасою, язиком, яловичиною, копченою куркою... Українська блогерка Яна Станішевська поділилася в інстаграмі власним рецептом салату – з курячою грудкою (можна взяти су-від) та свіжомороженим зеленим горошком.
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Секрет Яниного олів'є – у заправці з гірчицею. Саме вона робить її салат особливим.
Рецепт салату олів'є з курячим філе
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Салат олів'є / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Відваріть картоплю та моркву до готовності. Куряче філе відваріть в окремій каструлі, або використайте су-від.
- Окремо відваріть курячі яйця у підсоленій воді.
- Морожений горошок залийте окропом та залишіть в мисочці.
- Коли всі інгредієнти готові, наріжте їх кубиками: моркву, картоплю, свіжий огірок, курочку.Зелену цибулю насічіть ножем.
- Злийте воду з горошку та додайте його до салату.
- Квашені огірки нарізайте до салату безпосередньо перед подачею страви до столу, адже він може зіпсуватися навіть в холодильнику.
- Змішайте майонез з гірчицею та заправте соусом салат.
- Ретельно вимішайте олів'є та присмачте чорним меленим перцем.
Салат готовий. Смачного!