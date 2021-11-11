Салат Оливье с куриным филе: особый рецепт Яны Станишевской
Источник:инстаграм Яны Станишевской
До зимних праздников – всего ничего. А значит, самое время подобрать новые, оригинальные рецепты любимых блюд. И какое же застолье без оливье? Мы как раз нашли интереснейший рецепт этого культового новогоднего салата.
Рецептов оливье – не счесть: с молочной колбасой, языком, говядиной, копченой курицей... Украинский блогер Яна Станишевская поделилась в Instagram собственным рецептом салата – с куриной грудкой (можно взять су-вид) и свежемороженым зеленым горошком.
Читайте также Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюда из курицы, которые покорят всю семью
Секрет Яининого оливье – в заправке с горчицей. Именно она придает салату особенный вкус.
Рецепт салата оливье с куриным филе
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Салат оливье / Фото Яны Станишевской
– 3 картофелины;
– 1 морковка;
– 3 штуки сырых куриных яиц;
– 350 граммов куриного филе;
– 1 большой свежий огурец;
– 3 штуки квашеных огурцов;
– зеленый лук;
– 100 граммов свежего мороженого горошка;
– майонез;
– 1 чайная ложка горчицы.
Приготовление:
-
Отварите картофель и морковь до готовности. Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, или используйте су-вид.
-
Отдельно отварите куриные яйца в подсоленной воде.
-
Мороженый горошек залейте кипятком и оставьте в мисочке.
-
Когда все ингредиенты готовы, нарежьте их кубиками: морковь, картофель, свежий огурец, курочку. Зеленый лук насеките ножом.
-
Слейте воду из горошка и добавьте его в салат.
-
Соленые огурцы нарежьте в салат непосредственно перед подачей блюда к столу, так как он может испортиться даже в холодильнике.
-
Смешайте майонез с горчицей и заправьте соусом салат.
-
Тщательно вымешайте оливье и сдобрите черным молотым перцем.
Салат готов. Приятного аппетита!