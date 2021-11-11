Салат Оливье с куриным филе: особый рецепт Яны Станишевской

11 ноября 2021 , 14:05
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

До зимних праздников – всего ничего. А значит, самое время подобрать новые, оригинальные рецепты любимых блюд. И какое же застолье без оливье? Мы как раз нашли интереснейший рецепт этого культового новогоднего салата.

Рецептов оливье – не счесть: с молочной колбасой, языком, говядиной, копченой курицей... Украинский блогер Яна Станишевская поделилась в Instagram собственным рецептом салата – с куриной грудкой (можно взять су-вид) и свежемороженым зеленым горошком.
 

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Секрет Яининого оливье – в заправке с горчицей. Именно она придает салату особенный вкус.

Рецепт салата оливье с куриным филе

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Салат оливье / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 1 морковка;
– 3 штуки сырых куриных яиц;
– 350 граммов куриного филе;
– 1 большой свежий огурец;
– 3 штуки квашеных огурцов;
– зеленый лук;
– 100 граммов свежего мороженого горошка;
– майонез;
– 1 чайная ложка горчицы.

Приготовление:

  1. Отварите картофель и морковь до готовности. Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, или используйте су-вид.

  2. Отдельно отварите куриные яйца в подсоленной воде.

  3. Мороженый горошек залейте кипятком и оставьте в мисочке.

  4. Когда все ингредиенты готовы, нарежьте их кубиками: морковь, картофель, свежий огурец, курочку. Зеленый лук насеките ножом.

  5. Слейте воду из горошка и добавьте его в салат.

  6. Соленые огурцы нарежьте в салат непосредственно перед подачей блюда к столу, так как он может испортиться даже в холодильнике.

  7. Смешайте майонез с горчицей и заправьте соусом салат.

  8. Тщательно вымешайте оливье и сдобрите черным молотым перцем.

Салат готов. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак