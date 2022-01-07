Без компота просто невозможно представить рождественский стол. Этот особый напиток очень легко готовить, а его многовековая история добавляет глубины его вкусу, который знаком каждому.

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Также стоит помнить, что узвар имеет много вкусовых оттенков, поэтому вы можете подобрать компоненты под себя. Груша сделает напиток более сладким, яблоко добавит кислинки, чернослив сделает напиток наваристее, а вишня подарит ему невероятный аромат.

Рецепт рождественского узвара

Время: 5 часов

Порций: 20

Вкус Рождества / Фото Pinterest

Ингредиенты

5 литров воды;

по 100 грамм сушеных яблок, груш и чернослива;

50 грамм изюма;

3 – 4 столовых ложки меда.

Приготовление

Моем сухофрукты, заливаем водой и добавляем мед. Добавляем в кастрюлю изюм, накрываем крышкой. Ставим на средний огонь. Варим напиток в течение часа. Отставляем узвар охлаждаться и настаиваем в течение 3 – 4 часов. Напиток готов к употреблению.