Без компота просто невозможно представить рождественский стол. Этот особый напиток очень легко готовить, а его многовековая история добавляет глубины его вкусу, который знаком каждому.
Читайте также Вкуснятина на Рождество: салат цезарь, цыпленок тапака и запеченные с овощами окорочка
Также стоит помнить, что узвар имеет много вкусовых оттенков, поэтому вы можете подобрать компоненты под себя. Груша сделает напиток более сладким, яблоко добавит кислинки, чернослив сделает напиток наваристее, а вишня подарит ему невероятный аромат.
Рецепт рождественского узвара
Время: 5 часов
Порций: 20
Вкус Рождества / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 5 литров воды;
- по 100 грамм сушеных яблок, груш и чернослива;
- 50 грамм изюма;
- 3 – 4 столовых ложки меда.
Приготовление
- Моем сухофрукты, заливаем водой и добавляем мед.
- Добавляем в кастрюлю изюм, накрываем крышкой. Ставим на средний огонь.
- Варим напиток в течение часа.
- Отставляем узвар охлаждаться и настаиваем в течение 3 – 4 часов. Напиток готов к употреблению.