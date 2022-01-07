Без узвару просто неможливо уявити різдвяний стіл. Цей особливий напій дуже легко готувати, а його багатовікова історія додає глибини його смаку, якйи знайомий кожному.

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Також варто пам'ятати, що узвар має багато смакових відтінків, тому ви можете підібрати компоненти під себе. Груша зробить напій більш солодким, яблуко додасть кислинки, чорнослив зробить напій більш наваристим, а вишня подарує йому неймовірний аромат.

Рецепт різдвяного узвару

Час: 5 годин

Порцій: 20

Смак Різдва / Фото Pinterest

Інгредієнти

5 літрів води;

по 100 грам сушених яблук, груш та чорносливу;

50 грам родзинок;

3 – 4 столові ложки меду.

Приготування

Миємо сухофрукти, заливаємо водою та додаємо мед. Додаємо у каструлю родзинки, накриваємо кришкою. Ставимо на середній вогонь. Варимо напій впродовж години. Відставляємо узвар охолоджуватися та настоюємо впродовж 3 – 4 годин. Напій готовий до вживання.

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