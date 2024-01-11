Освежающий рецепт: салат с квашеными огурцами на каждый день

После праздников так хочется отведать вкусное и свежее блюдо. В таком случае следует приготовить салат из квашеных огурцов, это отличная опция для перекуса или легкого ужина.

Салат с квашеными огурцами – закуска, которая понравится всем. Главное преимущество блюда в том, что все ингредиенты уже наверняка есть в вашем холодильнике.

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Рецепт салата с квашеными огурцами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

– 4 картофелины;– 4 яйца;– 4 квашеных огурца;– 100 грамм тонко копченого бекона или ветчины;– половина луковицы.– 2 столовые ложки майонеза;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 1 чайная ложка горчицы;– соль и перец по вкусу;– петрушка для украшения.

Приготовление:

Отварной картофель очистите и нарежьте кубиками. Яйца отварите до полукрутости (положите в кастрюлю с водой и варите 5 минут после закипания воды, после залейте холодной водой), очистите и нарежьте четвертинками. Маринованные огурцы нарежьте кубиками. Бекон или ветчину нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде на медленном огне. Смешайте все ингредиенты для майонезного соуса. В широкую салатницу выложите картофель, яйца, огурцы, полейте соусом. По желанию посыпьте салат сверху зеленым луком. Украсьте петрушкой.

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