Салат з квашеними огірками – це закуска, яка сподобається для всіх. Головна перевага страви у тому, що всі інгредієнти вже напевно є у вашому холодильнику.
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Рецепт салату з квашеними огірками
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відварену картоплю очистіть та наріжте кубиками.
- Яйця відваріть до напівкрутості (покладіть в каструлю з водою, і варіть 5 хвилин після закипання води, після залийте холодною водою), очистіть і наріжте четвертинками.
- Мариновані огірки наріжте кубиками.
- Бекон або шинку наріжте кубиками і обсмажте на сковороді на повільному вогні.
- Змішайте всі інгредієнти для майонезного соусу.
- У широку салатницю викладіть картоплю, яйця, огірки, полийте соусом.
- За бажанням посипте салат зверху зеленою цибулею.
- Прикрасьте петрушкою.