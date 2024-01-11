Салат з квашеними огірками – це закуска, яка сподобається для всіх. Головна перевага страви у тому, що всі інгредієнти вже напевно є у вашому холодильнику.

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Рецепт салату з квашеними огірками

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відварену картоплю очистіть та наріжте кубиками.
  2. Яйця відваріть до напівкрутості (покладіть в каструлю з водою, і варіть 5 хвилин після закипання води, після залийте холодною водою), очистіть і наріжте четвертинками.
  3. Мариновані огірки наріжте кубиками.
  4. Бекон або шинку наріжте кубиками і обсмажте на сковороді на повільному вогні.
  5. Змішайте всі інгредієнти для майонезного соусу.
  6. У широку салатницю викладіть картоплю, яйця, огірки, полийте соусом.
  7. За бажанням посипте салат зверху зеленою цибулею.
  8. Прикрасьте петрушкою.