Секрет вкусного круассана – в работе и любви, которую вы вкладываете в процесс приготовления. Забудьте о походах в пекарню или кафе, ведь вы сможете сотворить это кулинарное чудо дома.
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Рецепт домашних круассанов
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Это так аппетитно / Фото unsplash
Приготовление:
- Слоеное тесто разверните и нарежьте достаточно большими треугольниками.
- Каждый треугольник смажьте вареньем и заверните в круассан.
- Выложите круассаны на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Яйцо разбейте в миску и взбейте вилкой.
- Каждый круассан смажьте яйцом и немного посыпайте сахаром.
- Выпекайте круассаны в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
- По истечении этого времени извлеките круассаны из духовки и дайте им остыть.