Рецепт холодника

  • Время: 30 минут + 80 на подготовку ингредиентов;
  • Порции: 6

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холодник
Холодник / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Натрите яйца и свеклу на грубой терке.
  2. Почистите огурцы от кожуры и нарежьте мелкой соломкой.
  3. Мелко нарежьте лук и укроп.
  4. Соедините все вышеперечисленные ингредиенты в миске и заправьте айраном. Добавьте хрена и перемешайте.
  5. Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте.
  6. Посолите холодник на ваш вкус и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт окрошки

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6 – 8

окрошка
Окрошка / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Приготовьте куриный бульон: отварите в большой кастрюле морковь, курятину, лук. Первую воду слейте.
  2. Картофель отварите в подсоленной воде, яйца отварите до готовности – 8 минут.
  3. Нарежьте овощи и курятину мелкими кубиками.
  4. Измельчите зелень.
  5. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты и залейте бульоном, кефиром и сметаной.
  6. Посолите и поперчите окрошку на ваш вкус, добавьте горчицу и перемешайте.
  7. Отправьте окрошку в холодильник на 1 – 2 часа. Приятного аппетита!

Рецепт гаспачо

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6

гаспачо
Гаспачо / Фото со страницы Лизы Глинской

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запеките в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожуру и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Бланшируйте помидоры, снимите с них корку и почистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.
  3. Огурцы нарежьте кусочками.
  4. Почистите лук и чеснок от шелухи, с перца чили удалите семена.
  5. Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте эти все ингредиенты в блендере до однородной массы.
  6. Добавьте к супу специй на ваш вкус, влейте оливкового масла и лимонного сока.
  7. Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.
  8. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рецепт борща

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

борщ
Украинский борщ / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Отварите мясо в большой кастрюле. Снимите пену шумовкой.
  2. Добавьте морковь, лук и варите бульон в течение часа.
  3. Запеките помидоры и болгарский перец в духовке при 200 градусах.
  4. Нарежьте картофель и лук кубиком по вашему вкусу, а морковь и свеклу – соломкой. Капусту мелко нарубите ножом.
  5. Измельчите укроп, петрушку и чеснок.
  6. Почистите от кожуры и семян помидоры и перец и нарежьте мякоть кусочками.
  7. Выньте из бульона мясо, морковь и лук, вместо этого добавьте к нему картофель.
  8. На разогретой сковородке с маслом обжарьте нарезанный лук, помидоры, перец и морковь. Добавьте специй.
  9. Добавьте зажарку в бульон и перемешайте.
  10. Разберите мясо на волокна и добавьте к блюду.
  11. Добавьте обжаренную свеклу к блюду, влейте уксус, черный перец горошком и перемешайте.
  12. Бросьте в борщ капусту, чеснок и зелень, доведите борщ до первых признаков кипения и выключите огонь под кастрюлей.
  13. Накройте крышкой борщ и оставьте настояться на 30 – 50 минут. Блюдо готово – приятного аппетита!