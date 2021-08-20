Рецепт холодника
- Час: 30 хвилин + 80 на підготовку інгредієнтів;
- Порції: 6
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Холодник / Фото зі сторінки Лізи Глінської
Приготування:
- Натріть яйця та буряк на грубій тертці.
- Почистіть огірки від шкірки та наріжте дрібною соломкою.
- Дрібно наріжте цибулю та кріп.
- З'єднайте всі вище згадані інгредієнти в мисці та заправте айраном. Додайте хрону та перемішайте.
- Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.
- Посоліть холодник на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт окрошки
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
Окрошка / Фото зі сторінки Лізи Глінської
Приготування:
- Приготуйте курячий бульйон: відваріть у великій каструлі моркву, курятину, цибулю. Першу воду злийте.
- Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця відваріть до готовності – 8 хвилин.
- Наріжте овочі та курятину дрібними кубиками.
- Подрібніть зелень.
- У великій мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти та залийте бульйоном, кефіром та сметаною.
- Посоліть та поперчіть окрошку на ваш смак, додайте гірчицю та перемішайте.
- Відправте окрошку в холодильник на 1 – 2 години. Смачного!
Рецепт гаспачо
- Час: 4 години
- Порції: 6
Гаспачо / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.
- Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.
- Огірки наріжте шматочками.
- Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.
- Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.
- Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.
- Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.
- Страва готова. Смачного!
Рецепт борщу
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Український борщ / Фото зі сторінки Лізи Глінської
Приготування:
- Відваріть м'ясо у великій каструлі. Зніміть піну шумівкою.
- Додайте моркву та цибулю і варіть бульйон протягом години.
- Запечіть помідори та болгарський перець в духовці при 200 градусах.
- Наріжте картоплю і цибулю кубиком на ваш смак, а моркву та буряк – соломкою. Капусту дрібно насічіть ножем.
- Подрібніть кріп, петрушку та часник.
- Почистіть від шкірки та насіння помідори та перець і наріжте м'якоть шматочками.
- Вийміть з бульйону м'ясо, моркву та цибулю, натомість додайте до нього картоплю.
- На розігрітій сковорідці з олією обсмажте нарізану цибулю, помідори, перець та моркву. Додайте спецій.
- Додайте засмажку в бульйон та перемішайте.
- Розберіть м'ясо на волокна та додайте до страви.
- Додайте обсмажений буряк до страви, влийте оцет, чорний перець горошком та перемішайте.
- Вкиньте до борщу капусту, часник та зелень, доведіть борщ до перших ознак кипіння та вимкніть вогонь під каструлею.
- Накрийте кришкою борщ та залишіть настоятися на 30 – 50 хвилин. Страва готова – смачного!