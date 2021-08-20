От окрошки до борща: четыре рецепта первых блюд на любой вкус
20 августа 2021 , 18:05Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Если вы не знаете, что вкусного приготовить на первое блюдо, Лиза Глинская подготовила для вас четыре рецепта вкусных и полезных супов для всей семьи. Какой из них выбрать, или приготовить все по очереди – выбирать вам!
Рецепт холодника
- Время: 30 минут + 80 на подготовку ингредиентов;
- Порции: 6
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Холодник / Фото со страницы Лизы Глинской
– 3 шт. отварных куриных яиц;
– 3 – 4 огурца;
– 1 л айрана или кефира;
– зеленый лук;
– укроп;
– 200 мл овощного бульона;
– 3 шт. вареной свеклы;
– 1 ст. л. хрена;
– соль на ваш вкус;
– 100 г сметаны;
– перепелиные яйца.
Приготовление:
- Натрите яйца и свеклу на грубой терке.
- Почистите огурцы от кожуры и нарежьте мелкой соломкой.
- Мелко нарежьте лук и укроп.
- Соедините все вышеперечисленные ингредиенты в миске и заправьте айраном. Добавьте хрена и перемешайте.
- Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте.
- Посолите холодник на ваш вкус и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт окрошки
- Время: 4 часа
- Порции: 6 – 8
Окрошка / Фото со страницы Лизы Глинской
– 100 г репчатого лука;
– 100 г моркови;
– 400 г куриного филе;
Ингредиенты для окрошки:
– 1 л куриного бульона;
– 600 мл кефира;
– 150 г сметаны;
– 200 г огурцов;
– 200 г редиски;
– 400 г картофеля;
– отварное куриное мясо;
– 3 шт. куриных яиц;
– укроп;
– петрушка;
– зеленый лук;
– 1 ст. л. горчицы;
– соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Приготовьте куриный бульон: отварите в большой кастрюле морковь, курятину, лук. Первую воду слейте.
- Картофель отварите в подсоленной воде, яйца отварите до готовности – 8 минут.
- Нарежьте овощи и курятину мелкими кубиками.
- Измельчите зелень.
- В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты и залейте бульоном, кефиром и сметаной.
- Посолите и поперчите окрошку на ваш вкус, добавьте горчицу и перемешайте.
- Отправьте окрошку в холодильник на 1 – 2 часа. Приятного аппетита!
Рецепт гаспачо
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Гаспачо / Фото со страницы Лизы Глинской
– 5 – 6 помидор;
– 1 шт. болгарского перца;
– ¼ Красного лука;
– 3 шт. огурцов;
– 40 – 50 г тостового хлеба;
– 3 ст. л оливкового масла;
– 1-2 зубчика чеснока;
– соль на ваш вкус;
– перец чили по вашему вкусу;
– сахар на ваш вкус;
– лимонный сок на ваш вкус.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Запеките в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожуру и нарежьте небольшими кусочками.
- Бланшируйте помидоры, снимите с них корку и почистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.
- Огурцы нарежьте кусочками.
- Почистите лук и чеснок от шелухи, с перца чили удалите семена.
- Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте эти все ингредиенты в блендере до однородной массы.
- Добавьте к супу специй на ваш вкус, влейте оливкового масла и лимонного сока.
- Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!
Рецепт борща
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Украинский борщ / Фото со страницы Лизы Глинской
– 5 л воды;
– 700 – 900 г курятины;
– 200 г репчатого лука;
– 200 г моркови;
– 300 г болгарского перца;
– 200 г свеклы;
– 400 г картофеля;
– 700 – 800 г белокочанной капусты;
– 300 г помидоров;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль на ваш вкус;
– перец горошком по вкусу;
– 20 мл уксуса;
– укроп;
– петрушка;
– подсолнечное масло для жарки.
Приготовление:
- Отварите мясо в большой кастрюле. Снимите пену шумовкой.
- Добавьте морковь, лук и варите бульон в течение часа.
- Запеките помидоры и болгарский перец в духовке при 200 градусах.
- Нарежьте картофель и лук кубиком по вашему вкусу, а морковь и свеклу – соломкой. Капусту мелко нарубите ножом.
- Измельчите укроп, петрушку и чеснок.
- Почистите от кожуры и семян помидоры и перец и нарежьте мякоть кусочками.
- Выньте из бульона мясо, морковь и лук, вместо этого добавьте к нему картофель.
- На разогретой сковородке с маслом обжарьте нарезанный лук, помидоры, перец и морковь. Добавьте специй.
- Добавьте зажарку в бульон и перемешайте.
- Разберите мясо на волокна и добавьте к блюду.
- Добавьте обжаренную свеклу к блюду, влейте уксус, черный перец горошком и перемешайте.
- Бросьте в борщ капусту, чеснок и зелень, доведите борщ до первых признаков кипения и выключите огонь под кастрюлей.
- Накройте крышкой борщ и оставьте настояться на 30 – 50 минут. Блюдо готово – приятного аппетита!