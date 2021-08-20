От окрошки до борща: четыре рецепта первых блюд на любой вкус

Если вы не знаете, что вкусного приготовить на первое блюдо, Лиза Глинская подготовила для вас четыре рецепта вкусных и полезных супов для всей семьи. Какой из них выбрать, или приготовить все по очереди – выбирать вам!

Рецепт холодника

Время: 30 минут + 80 на подготовку ингредиентов;

30 минут + 80 на подготовку ингредиентов; Порции: 6

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Холодник / Фото со страницы Лизы Глинской

– 3 шт. отварных куриных яиц;– 3 – 4 огурца;– 1 л айрана или кефира;– зеленый лук;– укроп;– 200 мл овощного бульона;– 3 шт. вареной свеклы;– 1 ст. л. хрена;– соль на ваш вкус;– 100 г сметаны;– перепелиные яйца.

Приготовление:

Натрите яйца и свеклу на грубой терке. Почистите огурцы от кожуры и нарежьте мелкой соломкой. Мелко нарежьте лук и укроп. Соедините все вышеперечисленные ингредиенты в миске и заправьте айраном. Добавьте хрена и перемешайте. Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте. Посолите холодник на ваш вкус и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт окрошки

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6 – 8



Окрошка / Фото со страницы Лизы Глинской

– 100 г репчатого лука;– 100 г моркови;– 400 г куриного филе;– 1 л куриного бульона;– 600 мл кефира;– 150 г сметаны;– 200 г огурцов;– 200 г редиски;– 400 г картофеля;– отварное куриное мясо;– 3 шт. куриных яиц;– укроп;– петрушка;– зеленый лук;– 1 ст. л. горчицы;– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Приготовьте куриный бульон: отварите в большой кастрюле морковь, курятину, лук. Первую воду слейте. Картофель отварите в подсоленной воде, яйца отварите до готовности – 8 минут. Нарежьте овощи и курятину мелкими кубиками. Измельчите зелень. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты и залейте бульоном, кефиром и сметаной. Посолите и поперчите окрошку на ваш вкус, добавьте горчицу и перемешайте. Отправьте окрошку в холодильник на 1 – 2 часа. Приятного аппетита!

Рецепт гаспачо

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6



Гаспачо / Фото со страницы Лизы Глинской

Разогрейте духовку до 200 градусов. Запеките в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожуру и нарежьте небольшими кусочками. Бланшируйте помидоры, снимите с них корку и почистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками. Огурцы нарежьте кусочками. Почистите лук и чеснок от шелухи, с перца чили удалите семена. Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте эти все ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавьте к супу специй на ваш вкус, влейте оливкового масла и лимонного сока. Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рецепт борща

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

– 5 – 6 помидор;– 1 шт. болгарского перца;– ¼ Красного лука;– 3 шт. огурцов;– 40 – 50 г тостового хлеба;– 3 ст. л оливкового масла;– 1-2 зубчика чеснока;– соль на ваш вкус;– перец чили по вашему вкусу;– сахар на ваш вкус;– лимонный сок на ваш вкус.



Украинский борщ / Фото со страницы Лизы Глинской

– 5 л воды;– 700 – 900 г курятины;– 200 г репчатого лука;– 200 г моркови;– 300 г болгарского перца;– 200 г свеклы;– 400 г картофеля;– 700 – 800 г белокочанной капусты;– 300 г помидоров;– 2 – 3 зубчика чеснока;– соль на ваш вкус;– перец горошком по вкусу;– 20 мл уксуса;– укроп;– петрушка;– подсолнечное масло для жарки.

Приготовление: