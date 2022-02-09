В арсенале каждой хозяйки должна быть специальная намазка для бутербродов, которая отлично подойдет для быстрого перекуса. Одной из них может стать отличная паста из авокадо.
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Рецепт так прост, что повторить его может даже ребенок. Главное – не давать пасте заканчиваться, ведь она скоро станет любимицей вашего стола.
Рецепт намазки из авокадо
Время: 30 минут
Порций: 15
Особое удовольствие / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 2 авокадо;
- 3 яйца;
- половинка фиолетового лука;
- четвертинка лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки сметаны или майонеза.
Приготовление
- Яйца варим и чистим, затем нарезаем мелкими кубиками.
- Половинку лука нарезаем и смешиваем с яйцами в отдельной тарелке.
- Моем и чистим авокадо, также нарезаем на мелкие кубики. Обязательно нужно добавить к нему сок лимона, чтобы авокадо не потемнел.
- Давим чеснок в тарелку из авокадо. Добавляем сметану, майонез, любимые специи и хорошо перемешиваем.
- Добавляем в смесь яйца с луком.
- Подавать намазку можно на любом излюбленном хлебе.
Приятного аппетита!