В арсенале каждой хозяйки должна быть специальная намазка для бутербродов, которая отлично подойдет для быстрого перекуса. Одной из них может стать отличная паста из авокадо.

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Рецепт так прост, что повторить его может даже ребенок. Главное – не давать пасте заканчиваться, ведь она скоро станет любимицей вашего стола.

Рецепт намазки из авокадо

Время: 30 минут

Порций: 15

Особое удовольствие / Фото Pixabay

Ингредиенты

2 авокадо;

3 яйца;

половинка фиолетового лука;

четвертинка лимона;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки сметаны или майонеза.

Приготовление

Яйца варим и чистим, затем нарезаем мелкими кубиками. Половинку лука нарезаем и смешиваем с яйцами в отдельной тарелке. Моем и чистим авокадо, также нарезаем на мелкие кубики. Обязательно нужно добавить к нему сок лимона, чтобы авокадо не потемнел. Давим чеснок в тарелку из авокадо. Добавляем сметану, майонез, любимые специи и хорошо перемешиваем. Добавляем в смесь яйца с луком. Подавать намазку можно на любом излюбленном хлебе.

Приятного аппетита!