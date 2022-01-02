Вкусные блюда, которые могут похвастаться легкостью приготовления и пользой для организма – отличная опция для праздничной паузы. Проводить на кухне все праздники – далеко не самый лучший выбор.

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Простая и вкусная еда – именно то, что нужно для пополнения запаса сил на празднование в кругу друзей и семьи.

Кускус с зеленью

Легко и вкусно / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 400 грамм кускуса;
  • 200 грамм брокколи;
  • 200 грамм зеленой фасоли;
  • 200 грамм мороженого шпината;
  • 15 грамм мороженой стучковой фасоли;
  • 1 большой лук;
  • оливковое масло, соль, 1/2 чайной ложки куркумы.

Приготовление

  1. Очистите и измельчите лук, разберите брокколи, разморозьте шпинат и измельчите стручковую фасоль.
  2. Разогрейте масло и жарьте лук до прозрачности. Добавьте брокколи, фасоль и куркуму.
  3. Залейте небольшой порцией воды и тушите под крышкой 5 минут.
  4. Добавить стручковую фасоль и шпинат, посолить и потушить еще 5 – 7 минут.
  5. Приготовьте кускус, как указано на упаковке.
  6. Помните кускус вилкой и добавьте овощи.

Суп-пюре из брокколи

Фантастический вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 300 грамм брокколи;
  • 1 лук;
  • 40 грамм сливочного масла;
  • 0,5 литра бульона;
  • 100 миллилитров сливок;
  • 200 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка муки;
  • соль, перец – по вкусу.

Приготовление

  1. Промойте и разделите брокколи. Опустите брокколи в кипящий бульон и варите до готовности на маленьком огне.
  2. Затем блендеруем брокколи до однородного пюре.
  3. Разводим муку в молоке и постепенно вливаем в суп.
  4. Добавляем в суп сливки и доводим до кипения.
  5. Перед подачей добавляем в суп зелень и сухари.

Курица с ананасом

Невероятное сочетание / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 150 грамм куриного филе;
  • 100 грамм консервированного ананаса;
  • 50 грамм майонеза;
  • 50 грамм твердого сыра;
  • соль, перец – по вкусу.

Приготовление

  1. Отбиваем куриную грудку и выкладываем на противень.
  2. Солим и перчим грудку, а затем смазываем майонезом.
  3. Выкладываем ананас по всей поверхности курятины. Посыпаем все тертым сыром.
  4. Выпакаем в духовке при температуре 180 градусов до образования на поверхности сыра корочки.