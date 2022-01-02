Вкусные блюда, которые могут похвастаться легкостью приготовления и пользой для организма – отличная опция для праздничной паузы. Проводить на кухне все праздники – далеко не самый лучший выбор.
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Простая и вкусная еда – именно то, что нужно для пополнения запаса сил на празднование в кругу друзей и семьи.
Кускус с зеленью
Легко и вкусно / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 400 грамм кускуса;
- 200 грамм брокколи;
- 200 грамм зеленой фасоли;
- 200 грамм мороженого шпината;
- 15 грамм мороженой стучковой фасоли;
- 1 большой лук;
- оливковое масло, соль, 1/2 чайной ложки куркумы.
Приготовление
- Очистите и измельчите лук, разберите брокколи, разморозьте шпинат и измельчите стручковую фасоль.
- Разогрейте масло и жарьте лук до прозрачности. Добавьте брокколи, фасоль и куркуму.
- Залейте небольшой порцией воды и тушите под крышкой 5 минут.
- Добавить стручковую фасоль и шпинат, посолить и потушить еще 5 – 7 минут.
- Приготовьте кускус, как указано на упаковке.
- Помните кускус вилкой и добавьте овощи.
Суп-пюре из брокколи
Фантастический вкус / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 300 грамм брокколи;
- 1 лук;
- 40 грамм сливочного масла;
- 0,5 литра бульона;
- 100 миллилитров сливок;
- 200 миллилитров молока;
- 1 столовая ложка муки;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
- Промойте и разделите брокколи. Опустите брокколи в кипящий бульон и варите до готовности на маленьком огне.
- Затем блендеруем брокколи до однородного пюре.
- Разводим муку в молоке и постепенно вливаем в суп.
- Добавляем в суп сливки и доводим до кипения.
- Перед подачей добавляем в суп зелень и сухари.
Курица с ананасом
Невероятное сочетание / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 150 грамм куриного филе;
- 100 грамм консервированного ананаса;
- 50 грамм майонеза;
- 50 грамм твердого сыра;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
- Отбиваем куриную грудку и выкладываем на противень.
- Солим и перчим грудку, а затем смазываем майонезом.
- Выкладываем ананас по всей поверхности курятины. Посыпаем все тертым сыром.
- Выпакаем в духовке при температуре 180 градусов до образования на поверхности сыра корочки.