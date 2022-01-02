Смачні страви, які можуть похизуватися легкістю приготування та користю для організму – чудова опція для невеличкої святкової паузи. Проводити на кухні всі свята – далеко не найкращий вибір.

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Проста та смачна їжа – саме те, що потрібно для поповнення запасу сил на подальше святкування у колі друзів та родини.

Кускус з зеленню

Легко та смачно / Фото Pinterest

Інгредієнти

400 грам кускусу;

200 грам броколі;

200 грам зеленої квасолі;

200 грам мороженого шпинату;

15 грам мороженої стучкової квасолі;

1 велика цибуля;

оливкова олія, сіль, 1/2 чайної ложки куркуми.

Приготування

Очистіть та подрібніть цибулю, розберіть броколі, розморозьте шпинат та подрібніть стручкову квасолю. Розігрійте олію та смажте цибулю до прозорості. Додайте броколі, квасолю та куркуму. Залийте невеликою порцією води та тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Додайте стручкову квасолю та шпинат, посоліть та тушкуйте ще 5 – 7 хвилин. Приготуйте кускус, як вказано на упаковці. Перемніть кускус виделкою та додайте овочі.

Суп-пюре з брокколі

Фантастичний смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

300 грам броколі;

1 цибуля;

40 грам вершкового масла;

0,5 літра бульйону;

100 мілілітрів вершків;

200 мілілітрів молока;

1 столова ложка борошна;

сіль, перець – до смаку.

Приготування

Промийте та розділіть броколі. Опустіть броколі в доведений до кипіння бульйон та варіть до готовності на маленькому вогні. Потім блендеруємо броколі до однорідного пюре. Розводимо борошно у молоці та поступово вливаємо у суп. Додаємо у суп вершки та доводимо до кипіння. Перед подачею додаємо у суп зелень та сухарі.

Курка з ананасом

Неймовірне поєднання / Фото Pinterest

Інгредієнти

150 грам курячого філе;

100 грам консервованого ананасу;

50 грам майонезу;

50 грам твердого сиру;

сіль, перець – до смаку.

Приготування