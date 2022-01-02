Отходим от праздников: легкие блюда, поражающие вкусом

Праздники – это период, когда каждый из нас проводит много времени как на кухне, так и за столом. Но небольшой отдых от такого темпа не помешает никому.

Вкусные блюда, которые могут похвастаться легкостью приготовления и пользой для организма – отличная опция для праздничной паузы. Проводить на кухне все праздники – далеко не самый лучший выбор.

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Простая и вкусная еда – именно то, что нужно для пополнения запаса сил на празднование в кругу друзей и семьи.

Кускус с зеленью

Легко и вкусно / Фото Pinterest

Ингредиенты

400 грамм кускуса;

200 грамм брокколи;

200 грамм зеленой фасоли;

200 грамм мороженого шпината;

15 грамм мороженой стучковой фасоли;

1 большой лук;

оливковое масло, соль, 1/2 чайной ложки куркумы.

Приготовление

Очистите и измельчите лук, разберите брокколи, разморозьте шпинат и измельчите стручковую фасоль. Разогрейте масло и жарьте лук до прозрачности. Добавьте брокколи, фасоль и куркуму. Залейте небольшой порцией воды и тушите под крышкой 5 минут. Добавить стручковую фасоль и шпинат, посолить и потушить еще 5 – 7 минут. Приготовьте кускус, как указано на упаковке. Помните кускус вилкой и добавьте овощи.

Суп-пюре из брокколи

Фантастический вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

300 грамм брокколи;

1 лук;

40 грамм сливочного масла;

0,5 литра бульона;

100 миллилитров сливок;

200 миллилитров молока;

1 столовая ложка муки;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Промойте и разделите брокколи. Опустите брокколи в кипящий бульон и варите до готовности на маленьком огне. Затем блендеруем брокколи до однородного пюре. Разводим муку в молоке и постепенно вливаем в суп. Добавляем в суп сливки и доводим до кипения. Перед подачей добавляем в суп зелень и сухари.

Курица с ананасом

Невероятное сочетание / Фото Pinterest

Ингредиенты

150 грамм куриного филе;

100 грамм консервированного ананаса;

50 грамм майонеза;

50 грамм твердого сыра;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление