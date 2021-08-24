Известная блогера Изабелла Авила делится в своем аккаунте в тикток различными лайфхаками. Одним из них было объяснение о том, как нужно правильно пользоваться микроволновой печью, чтобы пища оставалась аппетитной.

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Видео с кулинарным открытием получило невероятную популярность и собрало более 5 миллионов просмотров и почти 800 тысяч распространений.



Советы из тиктока / Фото unsplash

Одним из открытий блогера стало то, что тарелку нельзя ставить в привычный всем способ посередине микроволновой печи. По мнению Изабеллы, именно из-за этой ошибки продукты неравномерно прогреваются. Именно так она объясняет, почему некоторые части блюда после разогрева остаются холодными или наоборот – слишком горячими.

Видео с подробными рекомендациями можно посмотреть здесь: