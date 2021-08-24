Відома блогерка Ізабелла Авіла ділиться у своєму акаунті у тікток різноманітними лайфхаками. Одним із них було поясненням про те, як потрібно правильно користуватися мікрохвильовкою, щоб їжа залишалася апетитною.

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Відео із кулінарним відкриттям отримало неймовірну популярність та набрало понад 5 мільйонів переглядів та майже 800 тисяч поширень.



Поради з тіктоку / Фото unsplash

Одним із відкриттів блогерки стало те, що тарілку не можна ставити у звичний всім спосіб посередині мікрохвильової печі. На думку Ізабели, саме через цю помилку продукти нерівномірно прогріваються. Саме так вона пояснює, чому деякі частини страви після розігрівання залишаються холодними чи навпаки – занадто гарячими.

Відео з детальними рекомендаціями можна переглянути тут: